  • Alwasat News
Atwasat

الرئيس البولندي: وجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا «تهديد محتمل» للمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 04:53 مساء
الرئيس البولندي: وجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا «تهديد محتمل» للمنطقة
الرئيس البولندي أندريه دودا. (الإنترنت)
alwasat radio

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، الأربعاء، إن وجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا يمثل «تهديداً محتملاً» للدول المجاورة، الواقعة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي ناتو).

وأوضح لصحفيين في كييف: «يصعب علينا أن نستبعد احتمال أن يشكّل وجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا تهديدا لبولندا التي تتشارك في حدودها مع بيلاروسيا، وتهديدا لليتوانيا التي لديها أطول حدود مع بيلاروسيا من بين دولنا، وكذلك للاتفيا المجاورة أيضا لبيلاروسيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

بريغوجين يصل إلى بيلاروسيا
نقلت وكالة «بيلتا» الرسمية للأنباء عن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قوله، الثلاثاء، إن رئيس ومؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين موجود الآن في بيلاروسيا.

وتضمن اتفاق، توسط فيه لوكاشينكو، السبت الماضي، والذي أنهى تمرد مجموعة فاغنر في روسيا، أن يتوجه بريغوجين إلى روسيا البيضاء، بينما جرى منح رجاله خيار الانضمام إليه أو الاندماج في القوات المسلحة النظامية الروسية. وقال لوكاشينكو أيضا إن وزير دفاعه فيكتور خرينيكوف أخبره بأنه لا يمانع في وجود وحدة مثل فاغنر في جيش بيلاروسيا.

-  بوتين يعرض على مقاتلي «فاغنر» الالتحاق بالجيش أو الذهاب إلى بيلاروس
-  بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها

وقال الكرملين، في وقت سابق، إن بريغوجين (62 عاما) سينفى إلى بيلاروسيا المجاورة، لكنه هو شخصيا لم يؤكد ذلك ولا السلطات البيلاروسية. وذكر مشروع مراقبة عسكرية بيلاروسي مستقل، هو بيلاروسكي هاجون، أن طائرة رجال الأعمال، التي يقال إن بريغوجين يستخدمها، هبطت بالقرب من مينسك صباح الثلاثاء.

الانضمام إلى الجيش أو المغادرة إلى بيلاروسيا
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين الماضي، مقاتلي مجموعة فاغنر إلى الانضمام إلى الجيش أو المغادرة إلى بيلاروسيا، بعد مشاركتهم في التمرد المسلح.

وقال في خطاب مسائي: «اليوم لديكم فرصة لمواصلة خدمة روسيا من خلال إبرام عقد مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون، أو العودة إلى عائلاتكم وأصدقائكم. كل من يريد الذهاب إلى بيلاروسيا يمكنه ذلك».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكرواتي ماتيو بديلا لغوندوغان في مانشستر سيتي

الكرواتي ماتيو بديلا لغوندوغان في مانشستر سيتي
لوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» لكليمت بيعت لقاء 94 مليون دولار محطمة الرقم القياسي الأوروبي

لوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» لكليمت بيعت لقاء 94 مليون دولار محطمة الرقم ...
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي

البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
مصدر عسكري: الجيش الأردني أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية

مصدر عسكري: الجيش الأردني أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية
الحكومات الليبية 1949-1969 (8)

الحكومات الليبية 1949-1969 (8)
إنتر يتمسك بـ«لوكاكو» مع خيار الشراء مقابل 25.8 مليون إسترليني بعد رفض الهلال السعودي

إنتر يتمسك بـ«لوكاكو» مع خيار الشراء مقابل 25.8 مليون إسترليني بعد رفض الهلال ...
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها
النجم الأميركي ديفيد كورينسويت يتولى دور سوبرمان في الفيلم المقبل من السلسلة

النجم الأميركي ديفيد كورينسويت يتولى دور سوبرمان في الفيلم المقبل من السلسلة
بعد أداء ركن الحج الأعظم.. الحجاج يتجهون إلى مشعر مزدلفة استعدادا لرمي الجمرات

بعد أداء ركن الحج الأعظم.. الحجاج يتجهون إلى مشعر مزدلفة استعدادا لرمي الجمرات
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي

«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع إنتر حتى 2028

المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع إنتر حتى 2028
يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو

يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو
بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها

بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها
قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان

قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان
أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه

أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه
التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس

التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس
كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال

كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال
الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد

الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم
الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ...
ماكرون يعرب عن «تأثره» لمقتل مراهق بأيدي الشرطة
ماكرون يعرب عن «تأثره» لمقتل مراهق بأيدي الشرطة
«الكرملين» بعد قصف المطعم: روسيا لا تضرب غير أهداف عسكرية
«الكرملين» بعد قصف المطعم: روسيا لا تضرب غير أهداف عسكرية
«نيويورك تايمز»: الجنرال سوروفيكين كان على علم بنية «فاغنر» التمرد
«نيويورك تايمز»: الجنرال سوروفيكين كان على علم بنية «فاغنر» ...
تصويت أول قاض من السبعة لمصلحة حرمان بولسونارو الترشح للرئاسة
تصويت أول قاض من السبعة لمصلحة حرمان بولسونارو الترشح للرئاسة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب «تايتانيك»
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب ......
المزيد
روسيا: 200 ألف مسلم يؤدون صلاة عيد الأضحى في مساجد موسكو
روسيا: 200 ألف مسلم يؤدون صلاة عيد الأضحى في مساجد موسكو...
الرئيس البولندي: وجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا «تهديد محتمل» للمنطقة
الرئيس البولندي: وجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا «تهديد ......
بايدن: من الواضح أن بوتين يخسر الحرب في أوكرانيا
بايدن: من الواضح أن بوتين يخسر الحرب في أوكرانيا...
تصويت أول قاض من السبعة لمصلحة حرمان بولسونارو الترشح للرئاسة
تصويت أول قاض من السبعة لمصلحة حرمان بولسونارو الترشح ......
«نيويورك تايمز»: الجنرال سوروفيكين كان على علم بنية «فاغنر» التمرد
«نيويورك تايمز»: الجنرال سوروفيكين كان على علم بنية «فاغنر» ......
المزيد