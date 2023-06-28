الرئيس البولندي: وجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا «تهديد محتمل» للمنطقة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، الأربعاء، إن وجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا يمثل «تهديداً محتملاً» للدول المجاورة، الواقعة على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي ناتو).

وأوضح لصحفيين في كييف: «يصعب علينا أن نستبعد احتمال أن يشكّل وجود مجموعة فاغنر في بيلاروسيا تهديدا لبولندا التي تتشارك في حدودها مع بيلاروسيا، وتهديدا لليتوانيا التي لديها أطول حدود مع بيلاروسيا من بين دولنا، وكذلك للاتفيا المجاورة أيضا لبيلاروسيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

بريغوجين يصل إلى بيلاروسيا

نقلت وكالة «بيلتا» الرسمية للأنباء عن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قوله، الثلاثاء، إن رئيس ومؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين موجود الآن في بيلاروسيا.

وتضمن اتفاق، توسط فيه لوكاشينكو، السبت الماضي، والذي أنهى تمرد مجموعة فاغنر في روسيا، أن يتوجه بريغوجين إلى روسيا البيضاء، بينما جرى منح رجاله خيار الانضمام إليه أو الاندماج في القوات المسلحة النظامية الروسية. وقال لوكاشينكو أيضا إن وزير دفاعه فيكتور خرينيكوف أخبره بأنه لا يمانع في وجود وحدة مثل فاغنر في جيش بيلاروسيا.

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وقال الكرملين، في وقت سابق، إن بريغوجين (62 عاما) سينفى إلى بيلاروسيا المجاورة، لكنه هو شخصيا لم يؤكد ذلك ولا السلطات البيلاروسية. وذكر مشروع مراقبة عسكرية بيلاروسي مستقل، هو بيلاروسكي هاجون، أن طائرة رجال الأعمال، التي يقال إن بريغوجين يستخدمها، هبطت بالقرب من مينسك صباح الثلاثاء.

الانضمام إلى الجيش أو المغادرة إلى بيلاروسيا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين الماضي، مقاتلي مجموعة فاغنر إلى الانضمام إلى الجيش أو المغادرة إلى بيلاروسيا، بعد مشاركتهم في التمرد المسلح.

وقال في خطاب مسائي: «اليوم لديكم فرصة لمواصلة خدمة روسيا من خلال إبرام عقد مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون، أو العودة إلى عائلاتكم وأصدقائكم. كل من يريد الذهاب إلى بيلاروسيا يمكنه ذلك».