بايدن: من الواضح أن بوتين يخسر الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إنه من الواضح أن فلاديمير بوتين «المنبوذ» يخسر الحرب في أوكرانيا. لكن من المبكر القول إن كان تمرد مجموعة «فاغنر» المسلحة أضعف الرئيس الروسي من عدمه.

وأكد بايدن لصحفيين في البيت الأبيض: «من الواضح أنه يخسر الحرب»، وفق وكالة «فرانس برس».

بينما نفى الكرملين، الأربعاء، ضرب الأهداف غير «المرتبطة» بشكل ما بالجيش في أوكرانيا، بعدما أسفرت ضربة على مطعم في مدينة كراماتورسك عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل، وفقًا لـ«فرانس برس».

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بعدما دمر هجوم الثلاثاء مطعم «ريا بيتزا» في كراماتورسك: «لا تُنفّذ الضربات إلا على أهداف مرتبطة بطريقة أو أخرى بالبنى التحتية العسكرية»، علمًا بأن المطعم يرتاده جنود وصحفيون وعاملون في مجال الإغاثة.

اعتراف روسيا بدعم فاغنر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها، مضيفا أن المقاتلين بالشركة العسكرية الخاصة تم دعمهم ودفع رواتبهم من وزارة الدفاع وموازنة الدولة.

وأوضح، خلال اجتماع مع قيادات الجيش الروسي في الكرملين، أن قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين حصل على مليارات الروبلات من العقود الحكومية من أموال الدولة، والتى استخدمها في الدفع للمقاتلين،.

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كما كشف بوتين أن السلطات الروسية خصصت 86.26 مليار روبل (1.04 مليار دولار) ما بين مايو 2022 ومايو 2023 للأجور والمدفوعات التحفيزية لمقاتلي فاغنر.

في سياق متصل، أكد بوتين، الثلاثاء خلال خطاب ألقاه أمام ممثلين عن الأجهزة الأمنية في الكرملين، أن تمرد فاغنر المسلح لم يحظ بدعم الجيش النظامي ولا المواطنين الروس. وأضاف: «الأشخاص الذين انجروا إلى التمرد أدركوا أن لا الجيش ولا الشعب يقفان إلى جانبهم»، موضحا أن عمل الأجهزة الأمنية «سمح بمنع تطور الوضع إلى منحى خطير».