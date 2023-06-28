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مقتل 4 جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 08:11 صباحا
مقتل 4 جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية في ناغورني قره باغ
عربات عسكرية عند تمركز لقوات أزربيجان في ناغورني قره باغ. (يورو نيوز)
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قتلت القوات الأذربيجانية أربعة جنود أرمينيين في إقليم ناغورني قره باغ، اليوم الأربعاء، وفق ما أعلنت سلطات المنطقة الانفصالية المتنازع عليها منذ عقود بين الطرفين، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت وزارة الدفاع الانفصالية في بيان على «تويتر» إن «وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار على مواقع أرمينية»، مشيرة إلى «مقتل أربعة جنود أثناء أداء مهامهم نتيجة الاستفزاز الجديد من قبل أذربيجان».

مفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا في واشنطن
يأتي ذلك، بعد يوم من انطلاق مفاوضات جديدة في واشنطن بين أرمينيا وأذربيجان المنخرطتين في نزاع حول منطقة ناغورني قره باغ، بدأت أمس الثلاثاء برعاية الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن أنتوني بلينكن، التقى بشكل منفصل أمس نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيحون بيرموف على أن يعقد بعد ذلك لقاء يجمع الوزراء الثلاثة سويًا.

- أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات قبيل محادثات سلام جديدة

وقال موقع «يورونيوز» إن المحادثات تجري بعيدًا من الإعلام في مركز للمؤتمرات يقع على مقربة من واشنطن ويفترض أن تستمر لغدٍ الخميس.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر «إنها محادثات دبلوماسية بالغة الحساسية»، رافضًا إعطاء مزيد من التفاصيل.

الحوار بين أرمينيا وأذربيجان مفتاح الحل
وتابع ميلر «نعتقد أن السلام في متناول اليد وأن الحوار المباشر هو المفتاح لحل المسائل العالقة والتوصل إلى سلام مستدام» وجدير بأن يحترمه الطرفان.

ويخوض البدان نزاعًا حول ناغورني قره باغ منذ أواخر الثمانينيات، ما أدى إلى حربين شهدت آخرهما العام 2020 هزيمة القوات الأرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية كبيرة.

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