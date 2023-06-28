ارتفاع حصيلة الضحايا جراء قصف مطعم في أوكرانيا إلى 8 قتلى و56 جريحا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة ضحايا الضربة الصاروخية الروسية التي طالت مطعمًا في مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا إلى ثمانية قتلى بينهم ثلاثة أطفال و56 جريحًا، وفق ما أعلنت السلطات مساء الثلاثاء.

ونقلت وكالة «فرانس برس» صباح الأربعاء، أن جهاز طوارئ الدولة الأوكراني أفاد على «تلغرام» بأنه جرى «انتشال جثث ثمانية قتلى، بينهم ثلاثة أطفال اثنان منهم من مواليد 2008 و2011 من تحت ركام المبنى المدمّر».

القصف يطال مطعم ريا بيتزا

وقال حاكم منطقة دونيتسك، بافلو كيريلينكو، للتلفزيون إن «صاروخين سقطا على مدينة كراماتورسك» الكبيرة في شرق البلاد، وأصابا مطعمًا في وسط المدينة «حيث كان هناك حشد كبير من المدنيين».

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وطال القصف مطعم ريا بيتزا الذي تجمع أمامه بعد الضربة حشد من الناس. وذكرت ناتاليا، التي كانت تقف أمام المطعم، أن أخاها غير الشقيق نيكيتا، (23 عامًا)، كان في الداخل بالمكان المخصص لصنع البيتزا. وأضافت وقد أجهشت بالبكاء: «لم يتمكنوا من إخراجه من تحت الركام. كان الركام يغطيه» وفق «فرانس برس».

كراماتورسك، المدينة التي كان عدد سكانها قبل الحرب 150 ألف نسمة، هي آخر مدينة رئيسية تخضع لسيطرة كييف في شرق البلاد، وتقع على بُعد حوالي 30 كلم عن خط الجبهة.