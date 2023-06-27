قتيلان و22 جريحاً بقصف طال مطعماً في كراماتورسك بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو سقوط قتيلين و22 جريحاً على الأقل بقصف صاروخي طال، الثلاثاء، مطعماً في وسط كراماتورسك، المدينة الكبيرة في شرق أوكرانيا.

وجاء في منشور للوزير على تلغرام «قُتل شخصان وجرح 22، بينهم طفل. تضرّر مطعم ومنازل عدّة»، مشيراً إلى احتمال وجود ضحايا آخرين عالقين تحت الأنقاض، بحسب «فرانس برس».

وقد قال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو في تصريح للتليفزيون: «صاروخان سقطا على مدينة كراماتورسك، وأصابا مطعماً في وسط المدينة، حيث كان هناك حشد كبير من المدنيين».

القصف يطال مطعم ريا بيتزا

طال القصف مطعم ريا بيتزا الذي تجمّع أمامه بعد الضربة حشد من الناس. وذكرت ناتاليا، التي كانت تقف أمام المطعم، أنّ أخاها غير الشقيق نيكيتا، البالغ من العمر 23 عاماً، كان في الداخل بالمكان المخصّص لصنع البيتزا. وأضافت وقد أجهشت بالبكاء: «لم يتمكّنوا من إخراجه من تحت الركام. كان الركام يغطيه».

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كراماتورسك، المدينة التي كان عدد سكّانها قبل الحرب 150 ألف نسمة، هي آخر مدينة رئيسية تخضع لسيطرة كييف في شرق البلاد، وتقع على بُعد حوالي 30 كلم عن خط الجبهة.