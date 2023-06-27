رئيس سيراليون يفوز بولاية جديدة وسط تشكيك المعارضة في نزاهة النتائج

القاهرة - بوابة الوسط

أعيد انتخاب رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو لولاية جديدة، بعد حصوله على 56.17% من الأصوات، حسب ما أعلن رئيس لجنة الانتخابات الثلاثاء، في نتيجة شكّكت بنزاهتها المعارضة.

بينما حلّ منافسه الرئيسي سامورا كامارا ثانيا مع 41.6% من الأصوات، على ما أظهرت النتائج النهائية التي أعلنها رئيس اللجنة محمد كينوي كونيه في فريتاون، حسب «فرانس برس».

االمعارضة تشكك في النتائج

وقد شكّك حزب «مؤتمر عموم الشعب» المعارض في النتيجة، وندّد في بيان بافتقار مفوضية الانتخابات للشفافية والمسؤولية. وأشار الحزب إلى شحّ المعلومات حول المراكز والدوائر الانتخابية التي جاءت منها بطاقات الاقتراع.

وقال حزب كامارا: «نرفض رفضا قاطعاً إعلان رئيس مفوضية الانتخابات مثل هذه الأرقام المفبركة».

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وخلال مؤتمر صحفي عقدوه مساء الإثنين، عبر مراقبو الاتحاد الأوروبي عن شعورهم بأنّ الافتقار للشفافية والتواصل من قِبل السلطة الانتخابية أدّى إلى حالة عدم الثقة هذه.

وأضافوا أنّهم تلقّوا تقارير عن حوادث عنف في ستّ مناطق، وشهدوا أعمال عنف مباشرة في سبعة مراكز خلال ساعات الاقتراع، وفي ثلاثة أخرى خلال مرحلتي إغلاق مراكز الاقتراع وفرز الأصوات.

تسجيل نحو 3.4 مليون شخص للاقتراع

وقد جرى تسجيل نحو 3.4 مليون شخص للاقتراع في انتخابات السبت التي تنافس فيها 12 مرشّحاً ومرشحة، لكنّ المنافس الرئيسي لبيو كان كامارا. وفاز بيو من حزب «شعب سيراليون» بفارق ضئيل على كامارا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية العام 2018.

وعمل الرئيس البالغ 59 عاماً، وهو زعيم انقلابي سابق في التسعينات، على تعزيز التعليم وحقوق المرأة خلال ولايته الأولى.

في حين يواجه كامارا، وزير الخارجية والمالية السابق البالغ 72 عاماً، محاكمة مطوّلة في تهم باختلاس أموال عامة، وهي قضية يقول إنّ دوافعها سياسية.