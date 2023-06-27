  • Alwasat News
Atwasat

مجلس الأمن يدعو إلى «التهدئة» في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 08:02 مساء
مجلس الأمن يدعو إلى «التهدئة» في الضفة الغربية المحتلة
آلية عسكرية تابعة للاحتلال في الضفة الغربية. (وفا)
alwasat radio

عبر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عن «حزنه»، لسقوط قتلى مدنيين في الضفّة الغربية المحتلّة، داعياً كلّ الأطراف إلى تجنّب اتّخاذ «إجراءات أحادية يمكن أن تؤجّج التوتّرات».

وأبدى المجلس، في بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر، «حزنه لمقتل مدنيين». وقالت السفيرة الإماراتية لانا نسيبة، التي تتولّى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لشهر يونيو: «أعضاء مجلس الأمن يشجّعون على اتّخاذ خطوات جديدة، لعودة هدوء دائم، والسماح بنزع فتيل التوتر، ويدعون جميع الأطراف إلى تجنّب اتّخاذ إجراءات أحادية يمكن أن تؤجّج التوتر»، بحسب «فرانس برس».

الحد من التوتر وتجنب تصعيد جديد
وأضافت: «يدعو أعضاء المجلس إلى ضبط النفس، للحد من التوتر وتجنب تصعيد جديد». كما أكد المجلس «واجبات والتزامات السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لمكافحة الإرهاب، وإدانته بجميع أشكاله، وفقاً للقانون الدولي». وشدد المجلس، في بيانه، على أنه «من الأهمية بمكان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه على ارتكاباتهم».

-  فرنسا تدين أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين
-  الاحتلال الإسرائيلي يختصر مراحل إقرار بناء المستوطنات بالضفة والسلطة الفلسطينية تندد

قتلت القوات الإسرائيلية، السبت، فلسطينياً شمال القدس في موجة جديدة من العنف في الضفة الغربية المحتلّة، تخلّلتها هجمات لمستوطنين إسرائيليين على فلسطينيين. والأسبوع الماضي، قتل نحو عشرين شخصاً، غالبيتهم من الفلسطينيين، في الضفة الغربية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها

بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها
قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان

قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان
أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه

أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه
التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس

التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس
كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال

كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال
الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد

الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد
شاهد.. حديث ثلاثي عبر «Wtv» لنجوم منتخب ليبيا لكرة اليد الشاطئية بعد إحراز «برونزية أفريقيا»

شاهد.. حديث ثلاثي عبر «Wtv» لنجوم منتخب ليبيا لكرة اليد الشاطئية بعد إحراز ...
هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد

هل أضعف تمرد «فاغنر» بوتين؟.. «الكرملين» يرد
دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان

دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان
حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات
فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة

فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة
الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل

الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»

حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»
بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»

بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»
فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم

فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم
واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا

واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا
في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها

في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها
شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات

شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضغوط على «مجاهدي خلق» في أوروبا على وقع محادثات ملف طهران النووي
ضغوط على «مجاهدي خلق» في أوروبا على وقع محادثات ملف طهران النووي
وزيرة الخارجية البلجيكية تقدم الاعتذار بعد منح تأشيرات لوفد إيراني
وزيرة الخارجية البلجيكية تقدم الاعتذار بعد منح تأشيرات لوفد ...
روسيا تجري تدريبات بمقاتلات فوق بحر البلطيق
روسيا تجري تدريبات بمقاتلات فوق بحر البلطيق
البنتاغون يعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ500 مليون دولار
البنتاغون يعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ500 مليون ...
واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة ضد «فاغنر» في أفريقيا
واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة ضد «فاغنر» في أفريقيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب «تايتانيك»
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب ......
المزيد
للمرة الأولى.. فرنسا تعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي قادر على الإفلات من الرصد
للمرة الأولى.. فرنسا تعلن نجاح اختبار صاروخ فرط صوتي قادر ......
مجلس الأمن يدعو إلى «التهدئة» في الضفة الغربية المحتلة
مجلس الأمن يدعو إلى «التهدئة» في الضفة الغربية المحتلة...
مقتل عشرات العسكريين جراء هجومين في بوركينا فاسو
مقتل عشرات العسكريين جراء هجومين في بوركينا فاسو...
واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة ضد «فاغنر» في أفريقيا
واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة ضد «فاغنر» في أفريقيا...
البنتاغون يعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ500 مليون دولار
البنتاغون يعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ500 ......
المزيد