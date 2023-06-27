مجلس الأمن يدعو إلى «التهدئة» في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

عبر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، عن «حزنه»، لسقوط قتلى مدنيين في الضفّة الغربية المحتلّة، داعياً كلّ الأطراف إلى تجنّب اتّخاذ «إجراءات أحادية يمكن أن تؤجّج التوتّرات».

وأبدى المجلس، في بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر، «حزنه لمقتل مدنيين». وقالت السفيرة الإماراتية لانا نسيبة، التي تتولّى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لشهر يونيو: «أعضاء مجلس الأمن يشجّعون على اتّخاذ خطوات جديدة، لعودة هدوء دائم، والسماح بنزع فتيل التوتر، ويدعون جميع الأطراف إلى تجنّب اتّخاذ إجراءات أحادية يمكن أن تؤجّج التوتر»، بحسب «فرانس برس».

الحد من التوتر وتجنب تصعيد جديد

وأضافت: «يدعو أعضاء المجلس إلى ضبط النفس، للحد من التوتر وتجنب تصعيد جديد». كما أكد المجلس «واجبات والتزامات السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لمكافحة الإرهاب، وإدانته بجميع أشكاله، وفقاً للقانون الدولي». وشدد المجلس، في بيانه، على أنه «من الأهمية بمكان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه على ارتكاباتهم».

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