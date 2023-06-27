واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة ضد «فاغنر» في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم الولايات المتحدة اتخاذ «تدابير» جديدة هذا الأسبوع ضد أنشطة مجموعة «فاغنر» في أفريقيا، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.

وقال ميلر في تصريح للصحفيين: «الولايات المتحدة ستتخذ تدابير إضافية ضد مجموعة فاغنر، لمحاسبتها على قيامها بأنشطة «تدميرية» في إفريقيا»، بحسب «فرانس برس».

اعتبرت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، المواجهة بين مجموعة فاغنر والدولة الروسية تؤكد المخاطر التي يشكّلها المرتزقة على البلدان الأفريقية التي تقيم شراكات معهم.

وأفاد الناطق باسم الخارجية الأميركية الصحفيين، الإثنين، بأن الولايات المتحدة تشدّد على «الرسالة التي وجهناها لهذه البلدان علناً، وبشكل خاص في الماضي، ومفادها أن دخول فاغنر البلاد يعقبه الموت والدمار».

وفي نفس السياق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها، مضيفا أن المقاتلين بالشركة العسكرية الخاصة تم دعمهم ودفع رواتبهم من وزارة الدفاع وموازنة الدولة.

كما كشف بوتين أن السلطات الروسية خصصت 86.26 مليار روبل (1.04 مليار دولار)، ما بين مايو 2022 ومايو 2023، للأجور والمدفوعات التحفيزية لمقاتلي فاغنر.

فاغنر تواصل عملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين كذلك، أن مجموعة فاغنر ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، على الرغم من تمرّد قائدها يفغيني بريغوجين، الذي أُنهي في نهاية الأسبوع.

وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه قناة «آر تي» الروسية: «عناصر فاغنر يعملون هناك بصفة مدربين. بالطبع سيتواصل هذا العمل»، مشددا على أن الانتفاضة لن تؤثر على علاقات روسيا مع «شركائها وأصدقائها».

العمل جار كـ«المعتاد»

أعلن مقر قيادة «فاغنر» في روسيا، الواقع في سان بطرسبرغ (شمال غرب)، في وقت سابق أمس، أن العمل جار كـ«المعتاد»، بعد يومين على تمرّد قصير أطلقه قائد المجموعة يفغيني بريغوجين.

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وأشارت «فاغنر»، في بيان، إلى أنه «على الرغم من الأحداث التي وقعت، المركز مستمر في العمل كالمعتاد بما يتوافق مع تشريعات روسيا الاتحادية». في حين لم يتّضح بعد ما إذا كان سيجري تفكيك المجموعة أو دمجها في الجيش أم سيبقى وضعها على ما هو عليه.