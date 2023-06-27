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روسيا تجري تدريبات بمقاتلات فوق بحر البلطيق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 06:41 مساء
روسيا تجري تدريبات بمقاتلات فوق بحر البلطيق
مقاتلة «ميغ-31» روسية. (الإنترنت)
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قالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت مبكر الثلاثاء، إنها تجري تدريبات تكتيكية بطائرات مقاتلة فوق بحر البلطيق، بهدف اختبار الجاهزية لأداء العمليات القتالية، وعمليات المهام الخاصة.

وأعلنت الوزارة على تلغرام أن «طواقم سو-27 (طائرات مقاتلة) التابعة لأسطول البلطيق أطلقت النار من أسلحة محمولة جوا على صواريخ كروز، وعلى محاكاة لطائرة عدو». وأوضحت: «الهدف الرئيسي من التدريب هو اختبار مدى جاهزية طاقم الرحلة لأداء المهام القتالية والخاصة على النحو المنشود»، وفق «رويترز».

وأضافت الوزارة أنه، بالإضافة إلى تحسين المهارات، تقوم طواقم الطائرات المقاتلة بـ«مهام قتالية على مدى الساعة»، لحراسة المجال الجوي لكالينينغراد.

بوتين يحي مقتل طيارين
من جهة أخرى، حيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الإثنين، طيارين قتلوا خلال التمرد الفاشل مطلع الأسبوع، مؤكدا تقارير سابقة لمدونين عسكريين عن أن عدة طائرات أسقطتها مجموعة فاغنر.

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وقد سيطر مقاتلو فاغنر، السبت الماضي، على مدينة روستوف بجنوب البلاد، ومقر القيادة العسكرية بها الذي يوجه الحملة في أوكرانيا، ثم قادوا قافلة مسلحة كانت على بُعد 200 كيلو متر من موسكو قبل إجهاض تمردهم.

وقال بوتين في أول خطاب علني له حول التمرد منذ أحداث مطلع الأسبوع: «شجاعة وتضحية الطيارين الأبطال الذين سقطوا أنقذت روسيا من عواقب مأساوية مدمرة». ولم ترد أي معلومات رسمية عن عدد الطيارين الذين لقوا حتفهم أو عدد الطائرات التي أُسقطت.

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