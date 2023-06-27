بوتين: روسيا دفعت مليار دولار لمجموعة فاغنر خلال السنة الماضية

القاهرة - بوابة الوسط

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بتمويل الدولة الروسية لمجموعة فاغنر المسلحة، التي نظمت الأسبوع الماضي تمرداً سرعان ما انتهى، وأن موسكو دفعت لها العام الماضي ما يزيد قليلاً على مليار دولار.

وقال بوتين خلال اجتماع متلفز مع سلطات إنفاذ القانون: «أريد من الجميع أن يعلم أن الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر بالكامل ودعمتها»، وأوضح، «دفعت الدولة لمجموعة فاغنر 86.262 مليار روبل (حوالي مليار دولار) كرواتب للمقاتلين ومكافآت تحفيزية بين مايو 2022 ومايو 2023 فقط»، وفق «فرانس برس».

في سياق متصل، نفى الكرملين، في وقت سابق، أن يكون تمرد فاغنر أضعف بوتين، مع أنه تسبب بأسوأ أزمة تشهدها روسيا منذ وصول الرئيس الروسي إلى السلطة قبل أكثر من 20 عاما.

تمرد فاغنر المسلح لم يحظ بدعم الجيش

أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «نحن لا نؤيد هذه التحليلات»، معتبرا إياها «نقاشات لا طائل منها ولا تمت إلى الواقع بصلة». وأضاف: «هذه الأحداث أظهرت إلى أي مدى يلتف المجتمع حول الرئيس».

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وأكد بوتين، الثلاثاء خلال خطاب ألقاه أمام ممثلين عن الأجهزة الأمنية في الكرملين، أن تمرد فاغنر المسلح لم يحظ بدعم الجيش النظامي ولا المواطنين الروس.

وأضاف: «الأشخاص الذين انجروا إلى التمرد أدركوا أن لا الجيش ولا الشعب يقفان إلى جانبهم»، موضحا أن عمل الأجهزة الأمنية «سمح بمنع تطور الوضع إلى منحى خطير».

بوتين يشكر العسكريين الذين منعوا وقوع «حرب أهلية»

كما شكر الرئيس الروسي العسكريين الذين حالوا دون وقوع «حرب أهلية» خلال تمرد مجموعة فاغنر المسلحة في نهاية الأسبوع الماضي، وأشاد بطياري الجيش الذين قتلهم المتمردون.

وقال بوتين خلال مراسم أقيمت في موسكو: «مع رفاق السلاح وقفتم في وجه هذه الاضطرابات التي كانت نتيجتها لتكون الفوضى لا محال». وأكد: «في الواقع منعتم وقوع حرب أهلية»، داعيا إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح الطيارين الذين قتلهم المتمردون «وهم يؤدون واجبهم بشهامة».