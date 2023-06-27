بوتين: ما من جندي روسي أعيد من أوكرانيا لوقف التمرد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، في خطاب ألقاه أمام عسكريين في الكرملين أن ما من جندي روسي يشارك في العمليات في أوكرانيا أعيد إلى روسيا لوقف تمرد مجموعة «فاغنر».

وقال بوتين: «لم نضطر إلى سحب وحدات قتالية من منطقة العملية العسكرية الخاصة»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

بوتين يشكر الجنود لمنعهم وقوع «حرب أهلية»

وشكر بوتين في خطابه العسكريين الذين حالوا دون وقوع «حرب أهلية» خلال تمرد مجموعة «فاغنر» المسلحة في نهاية الأسبوع الماضي، وأشاد بطياري الجيش الذين قتلهم المتمردون.

وقال بوتين خلال مراسم أقيمت في موسكو: «مع رفاق السلاح، وقفتم في وجه هذه الاضطرابات التي كانت نتيجتها لتكون الفوضى لا محال»، وأضاف: «في الواقع منعتم وقوع حرب أهلية»، داعيًا إلى الوقوف دقيقة صمت على «أرواح الطيارين الذين قتلهم المتمردون وهم يؤدون واجبهم بشهامة».

بوتين: تمرد «فاغنر» لم يحظ بدعم الجيش ولا السكان

وأكد بوتين في خطابه أن تمرد «فاغنر» المسلح لم يحظ بدعم الجيش النظامي ولا المواطنين الروس. وأضاف بوتين: «الأشخاص الذين انجروا إلى التمرد أدركوا أن لا الجيش ولا الشعب يقفان إلى جانبهم»، مؤكدًا أن عمل الأجهزة الأمنية «سمح بمنع تطور الوضع إلى منحى خطير».

روسيا تسقط الملاحقات بحق «فاغنر»

وأعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء، إسقاط الملاحقات في حق مجموعة «فاغنر» المسلحة بقيادة يفغيني بريغوجين التي أحدث تمردها الذي استمر 24 ساعة نهاية الأسبوع الماضي، بلبلة في الكرملين.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي «أف أس بي» الذي أوردت بيانه وكالات الأنباء الروسية «ثبُت أن المشاركين في التمرد وضعوا حدًا لتحركاتهم الهادفة بوضوح لارتكاب جريمة»، وأوضح أنه نظرًا إلى هذه الظروف «تقرر وقف الملاحقات في 27 يونيو».

- روسيا: تحضيرات لنقل معدات «فاغنر» الثقيلة إلى الجيش

- بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»

- هل تتغير استراتيجية «فاغنر» بعد التمرد الأخير؟

كيف بدأ تمرد «فاغنر»؟

توالت الأحداث بسرعة فائقة في روسيا بدءًا من مساء الجمعة حين أعلن قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين أن قواته انسحبت من جبهات القتال في أوكرانيا، وبدأت الزحف نحو موسكو، مؤكدًا أن مقاتليه سيطروا على مقر الجيش الروسي في مدينة روستوف (جنوب) «دون إطلاق رصاصة واحدة»، وذلك بعدما اتهم روسيا بقصف قواته في أوكرانيا.

وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه إلى الأمة، السبت، بأن الوضع في روستوف «صعب». بالمقابل، أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، حليف الرئيس بوتين، أنه أرسل وحدات من قواته إلى «مناطق التوتر» في روسيا، لمساعدة الكرملين في قمع التمرد.

وساطة رئيس بيلاروسيا.. وتراجع «فاغنر»

دخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على خط الأزمة، حيث أعلن أن رئيس مجموعة «فاغنر» المسلحة أبلغه موافقته على «وقف تحرّكات» مقاتليه في روسيا، وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع.

وقالت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية على «تلغرام»: «يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بوقف تحركات مسلحي مجموعة فاغنر، واتخاذ تدابير لتهدئة التوترات»، حسب «فرانس برس».

إثر ذلك، أعلن رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية المسلحة، بصورة مفاجئة، أن قواته «تعود أدراجها» إلى قواعدها، حقنًا للدماء. ونقلت الوكالة الفرنسية عن بريغوجين قوله في تسجيل صوتي بثه مكتبه: «الآن هو الوقت الذي يمكن أن تُسفك فيه دماء. لذلك، فإن أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية وفقًا للخطة».