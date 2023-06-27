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بوتين: تمرد «فاغنر» لم يحظ بدعم الجيش ولا السكان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 01:07 مساء
بوتين: تمرد «فاغنر» لم يحظ بدعم الجيش ولا السكان
بوتين. (الإنترنت)
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، خلال خطاب ألقاه أمام ممثلين عن الأجهزة الأمنية في الكرملين أن تمرد «فاغنر» المسلح لم يحظ بدعم الجيش النظامي ولا المواطنين الروس.

وأضاف بوتين: «الأشخاص الذين انجروا إلى التمرد أدركوا أن لا الجيش ولا الشعب يقفان إلى جانبهم»، مؤكدًا أن عمل الأجهزة الأمنية «سمح بمنع تطور الوضع إلى منحى خطير»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

الكرملين يعلن الاتفاق مع «فاغنر» لتجنب «حمام دم»
والسبت الماضي، أعلن الكرملين موافقته على إبرام اتفاق مع مجموعة «فاغنر»؛ واضعًا حدًا لواحدة من أخطر الأزمات التي واجهت روسيا.

وقال الناطق باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف: «الهدف الأسمى هو تجنب حمّام دم وصدام داخلي، واشتباكات لا يمكن التنبؤ بنتائجها»، مضيفًا أن جهود الوساطة التي بذلها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو رمت لتحقيق هذا الهدف، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفرنسية.

قائد «فاغنر» سيغادر إلى بيلاروسيا
وأوضح بيسكوف أن قائد مجموعة «فاغنر» العسكرية يفغيني بريغوجين سيغادر إلى بيلاروسيا، والدعوى الجنائية المرفوعة ضده سيجري إسقاطها. وقال: «سيجري إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضده، وسيتوجه هو نفسه إلى بيلاروسيا»، مضيفًا أن مقاتلي «فاغنر» الذين شاركوا في «التمرد المسلح» لن تُجرى مقاضاتهم.

وشدد الناطق باسم الكرملين على أن «التمرد الفاشل» الذي نفذته مجموعة «فاغنر» لن يؤثر على الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا. وقال: «من غير الوارد أن يؤثر تمرد فاغنر الفاشل على الحملة الروسية ضد كييف»، مضيفًا: «العملية العسكرية الخاصة مستمرة. لقد نجح عسكريونا في صد هجوم أوكرانيا المضاد».

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كيف بدأ تمرد «فاغنر»؟
توالت الأحداث بسرعة فائقة في روسيا بدءًا من مساء الجمعة حين أعلن قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين أن قواته انسحبت من جبهات القتال في أوكرانيا، وبدأت الزحف نحو موسكو، مؤكدًا أن مقاتليه سيطروا على مقر الجيش الروسي في مدينة روستوف (جنوب) «دون إطلاق رصاصة واحدة»، وذلك بعدما اتهم روسيا بقصف قواته في أوكرانيا.

وأقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه إلى الأمة، السبت، بأن الوضع في روستوف «صعب». بالمقابل، أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، حليف الرئيس بوتين، أنه أرسل وحدات من قواته إلى «مناطق التوتر» في روسيا، لمساعدة الكرملين في قمع التمرد.

وساطة رئيس بيلاروسيا.. وتراجع «فاغنر»
دخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على خط الأزمة، حيث أعلن أن رئيس مجموعة «فاغنر» المسلحة أبلغه موافقته على «وقف تحرّكات» مقاتليه في روسيا، وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع.

وقالت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية على «تلغرام»: «يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بوقف تحركات مسلحي مجموعة فاغنر، واتخاذ تدابير لتهدئة التوترات»، حسب «فرانس برس».

إثر ذلك، أعلن رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية المسلحة، بصورة مفاجئة، أن قواته «تعود أدراجها» إلى قواعدها، حقنًا للدماء. ونقلت الوكالة الفرنسية عن بريغوجين قوله في تسجيل صوتي بثه مكتبه: «الآن هو الوقت الذي يمكن أن تُسفك فيه دماء. لذلك، فإن أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية وفقًا للخطة».

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