حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات

القاهرة - بوابة الوسط

حُكِم على رئيس شركة «أودي» لصناعة السيارات السابق روبيرت ستادلر، الثلاثاء، في ألمانيا بالسجن 21 شهرًا مع وقف التنفيذ في فضيحة «ديزل غيت» مع غرامة قدرها 1.1 مليون يورو ليصبح أول مسؤول في مجموعة «فولكسفاغن» يصدر حكم جنائي في حقه في قضية محركات الديزل المعدلة.

وقرر رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بين العامين 2007 و2018، الاعتراف بالذنب بعد محاكمة استمرت أكثر من سنتين في ميونخ. ووُجِّهت إليه اتهامات بأنه كان على اطلاع بوضع برمجيات غير قانونية في السيارات دون أن يتدخل لإنهاء الوضع، وفق وكالة «فرانس برس».