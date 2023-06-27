لوكاشينكو: التوتر بين «فاغنر» والجيش الروسي لم يُعالج كما يجب

القاهرة - بوابة الوسط

رأى الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن التوتر الذي كان قائمًا منذ فترة بين الجيش الروسي ومجموعة فاغنر المسلحة التي نفذت تمردًا في روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم يُعالج كما يجب.

وأكد لوكاشينكو في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام الرسمية «تجاهلنا المشكلة واعتبرنا أنها ستختفي من تلقاء ذاتها لكن الأمر لم يحصل.. لا أبطال في هذه الحالة»، وفق وكالة فرانس برس.

تمرد «فاغنر»

ويوم الأحد، بدأ عناصر مجموعة فاغنر الانسحاب من مواقع سيطروا عليها في روسيا بعد اتفاق مع الكرملين قضى بوقف تقدمهم نحو موسكو وخروج قائدهم يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، بعد تمرد مسلح شكل أكبر تحدٍّ للرئيس فلاديمير بوتين في خضم حرب أوكرانيا.

ويوم الإثنين، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاغنر للانضمام إلى الجيش أو المغادرة إلى بيلاروسيا بعد مشاركتهم في التمرد المسلح. وقال بوتين في خطاب «اليوم لديكم فرصة لمواصلة خدمة روسيا من خلال إبرام عقد مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون، أو العودة إلى عائلاتكم وأصدقائكم. وكل من يريد الذهاب إلى بيلاروسيا يمكنه ذلك»، بحسب وكالة «فرانس برس».