  • Alwasat News
Atwasat

لوكاشينكو: التوتر بين «فاغنر» والجيش الروسي لم يُعالج كما يجب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 11:14 صباحا
لوكاشينكو: التوتر بين «فاغنر» والجيش الروسي لم يُعالج كما يجب
الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

رأى الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن التوتر الذي كان قائمًا منذ فترة بين الجيش الروسي ومجموعة فاغنر المسلحة التي نفذت تمردًا في روسيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم يُعالج كما يجب.

وأكد لوكاشينكو في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام الرسمية «تجاهلنا المشكلة واعتبرنا أنها ستختفي من تلقاء ذاتها لكن الأمر لم يحصل.. لا أبطال في هذه الحالة»، وفق وكالة فرانس برس.

تمرد «فاغنر»
ويوم الأحد، بدأ عناصر مجموعة فاغنر الانسحاب من مواقع سيطروا عليها في روسيا بعد اتفاق مع الكرملين قضى بوقف تقدمهم نحو موسكو وخروج قائدهم يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، بعد تمرد مسلح شكل أكبر تحدٍّ للرئيس فلاديمير بوتين في خضم حرب أوكرانيا.

ويوم الإثنين، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلي مجموعة فاغنر للانضمام إلى الجيش أو المغادرة إلى بيلاروسيا بعد مشاركتهم في التمرد المسلح. وقال بوتين في خطاب «اليوم لديكم فرصة لمواصلة خدمة روسيا من خلال إبرام عقد مع وزارة الدفاع أو غيرها من وكالات إنفاذ القانون، أو العودة إلى عائلاتكم وأصدقائكم. وكل من يريد الذهاب إلى بيلاروسيا يمكنه ذلك»، بحسب وكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات

حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات
فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة

فوز وتعادل في دوري الدرجة الأولى.. صدارة للقرضابية وملاحقة للنهضة
الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل

الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل
بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»

بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»
فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم

فرانس برس: ساعة تروي قصة الهند البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم
واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا

واشنطن: فاغنر تجلب «الموت والدمار» لأفريقيا بدليل ما حصل في روسيا
في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها

في ذكرى اغتيالها.. إيمان بوقعيقيص: قضية سلوى ماتت في مهدها
شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات

شاهد.. الترهوني لـ«Wtv»: أظهرنا شخصية قوية أمام الاتحاد المتمرس على البطولات
شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم

شاهد.. مدرب الهلال لـ«Wtv»: أضعنا فرصتين في غاية السهولة أمام أبوسليم
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر والقادم أصعب

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس عبر «Wtv»: كنا نطمح في زيادة الأهداف أمام النصر ...
«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف

«بوابة الوسط» تستعرض مسيرة الجولة الأولى من «دورينا» بـ7 أهداف
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار الأضاحي في ليبيا
زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب

زيارة لـ «حوش الصابون».. كنز المواهب
محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته المستشفى

محامي هانيبال القذافي يوضح لـ«بوابة الوسط» آخر تطورات حالته الصحية بعد مغادرته ...
أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات الليبية مطلع 2024

أثار مخاوف «الفيدرالية الإدارية».. مركز دراسات إماراتي يتوقع إجراء الانتخابات ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد «فاغنر»
بوتين يشكر كبار القادة الأمنيين الروس على جهودهم أثناء تمرد ...
السجن مدى الحياة لمنفذ عملية إطلاق نار في مرقص للمثليين بالولايات المتحدة
السجن مدى الحياة لمنفذ عملية إطلاق نار في مرقص للمثليين بالولايات...
الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل
الأمم المتحدة: الجماعات المسلحة تنعش تجارة المخدرات بمنطقة الساحل
لوكاشينكو: التوتر بين «فاغنر» والجيش الروسي لم يُعالج كما يجب
لوكاشينكو: التوتر بين «فاغنر» والجيش الروسي لم يُعالج كما يجب
روسيا تسقط الملاحقات بحق «فاغنر»
روسيا تسقط الملاحقات بحق «فاغنر»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب «تايتانيك»
العثور على حطام أثناء البحث عن الغواصة المفقودة قرب ......
المزيد
الأمم المتحدة: روسيا أعدمت تعسفيا 77 معتقلا مدنيا في أوكرانيا منذ بدء الحرب
الأمم المتحدة: روسيا أعدمت تعسفيا 77 معتقلا مدنيا في ......
روسيا: تحضيرات لنقل معدات «فاغنر» الثقيلة إلى الجيش
روسيا: تحضيرات لنقل معدات «فاغنر» الثقيلة إلى الجيش...
حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة الانبعاثات
حكم بالسجن مع وقف التنفيذ ضد الرئيس السابق لـ«أودي» في فضيحة......
روسيا تسقط الملاحقات بحق «فاغنر»
روسيا تسقط الملاحقات بحق «فاغنر»...
لوكاشينكو: التوتر بين «فاغنر» والجيش الروسي لم يُعالج كما يجب
لوكاشينكو: التوتر بين «فاغنر» والجيش الروسي لم يُعالج كما ......
المزيد