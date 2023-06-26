بوتين: أي محاولة ابتزاز أو إثارة اضطرابات محكوم عليها بالفشل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم لإثنين، أن أي محاولة للابتزاز أو إثارة اضطرابات داخل روسيا «محكوم عليها بالفشل»، بعد أن هدد تمرد فاغنر حكمه المستمر منذ أكثر من عقدين.

وقال بوتين في خطاب متلفز «أشكركم (الروس) على صمودكم ووحدتكم ووطنيتكم. هذا التضامن المدني (للروس) أظهر أن أي ابتزاز وأي محاولة لإثارة اضطرابات داخلية محكوم عليها بالفشل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكد الرئيس الروسي أنه أعطى الأوامر بـ«تجنب إراقة الدماء» بخلاف ما كان يرغب به الغرب وأوكرانيا لدى تمرّد مجموعة «فاغنر»، على حد قوله، بينما أثنى على «وطنية» الروس.

وقال: «منذ بدء الأحداث، اتُّخذت إجراءات بناء على توجيهاتي المباشرة لتجنّب إراقة كبيرة للدماء»، مشيرًا إلى أن الغرب وأوكرانيا أرادا «اقتتالاً كهذا بين الأشقاء».