بوتين: أعطيت أوامر بتجنب إراقة الدماء أثناء تمرد «فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم لإثنين، أنه أعطى الأوامر بـ«تجنّب إراقة الدماء» بخلاف ما كان يرغب به الغرب وأوكرانيا لدى تمرّد مجموعة «فاغنر»، على حد قوله، بينما أثنى على «وطنية» الروس.

وقال بوتين في خطاب متلفز: «منذ بدء الأحداث، اتُّخذت إجراءات بناء على توجيهاتي المباشرة لتجنّب إراقة كبيرة للدماء»، مشيرًا إلى أن الغرب وأوكرانيا أرادا «اقتتالا كهذا بين الأشقاء»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، وجه فلاديمير بوتين الشكر لقادة ومقاتلي مجموعة فاغنر لرفضهم إراقة الدماء، وأثنى على «وطنية» الروس خلال تمرد فاغنر، وقال إن «تضامن شعبنا أثبت أنه يمكن مواجهة أي تهديد أو استفزازات».

وأضاف بوتين، أن هناك من قاموا بأعمال إجرامية كانت ستؤدي إلى تقسيم المجتمع، موضحاً أن الطيارين الذين سقطوا حافظوا على مصالح روسيا، وقال «كانت هناك عمليات ابتزاز ومحاولات لترتيب اضطرابات داخلية ولكن كان محكوم عليها بالفشل».