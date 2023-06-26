بوتين: بإمكان عناصر فاغنر توقيع عقود مع وزارة الدفاع أو الذهاب إلى بيلاروسيا

القاهرة - بوابة الوسط

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، الشكر لقادة ومقاتلي مجموعة فاغنر لرفضهم إراقة الدماء، وأثنى على «وطنية» الروس خلال تمرد فاغنر، وقال إن «تضامن شعبنا أثبت أنه يمكن مواجهة أي تهديد أو استفزازات».

وأضاف بوتين، أن هناك من قاموا بأعمال إجرامية كانت ستؤدي إلى تقسيم المجتمع، موضحاً أن الطيارين الذين سقطوا حافظوا على مصالح روسيا، وقال «كانت هناك عمليات ابتزاز ومحاولات لترتيب اضطرابات داخلية ولكن كان محكوم عليها بالفشل».

وأشار بوتين، في كلمة له منذ قليل إلى أنه بإمكان عناصر فاغنر توقيع عقود مع وزارة الدفاع أو الذهاب إلى بيلاروسيا. وقال الرئيس الروسي نقدر ما قام به رئيس بيلاروسيا في حل أزمة التمرد.

وكان الرئيس الروسي ظهر لأول مرة منذ انتهاء التمرد، مساء السبت، في فيديو سُجل مسبقًا متحدثًا أمام منتدى شبابي أطلق عليه اسم «مهندسو المستقبل»، حيث أشاد بجهود الشركات لضمان «التشغيل المستقر» للقطاع الصناعي في البلاد «في مواجهة التحديات الخارجية الكبرى».