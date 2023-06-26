النيجر تعتمد نشيدا وطنيا جديدا يقطع بقايا الإرث الاستعماري الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمدت الجمعية الوطنية «البرلمان» بالنيجر، نشيدا وطنيا جديدا ليحل محل «لا نيجيريين»، الذي كتب غداة استقلال البلاد سنة 1961.

ونقلت وسائل إعلام عن نائب برلماني قوله إن النشيد الجديد، الذي يحمل عنوان «من أجل شرف الوطن»، يستحضر النضال ضد الاستعمار والمقاومة ضد الجماعات الإرهابية التي زعزعت استقرار البلاد منذ سنة 2015.

«لحظة حاسمة في تاريخ النيجر»

من جهته، قال وزير الثقافة محمد حامد، عقب التصويت، إن التغيير يمثل «لحظة حاسمة في تاريخ بلادنا التي اعتمدت للتو نشيدا يليق بكرامة شعبها».

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وكانت حكومة النيجير قد شكلت، في سنة 2019، لجنة من المؤلفين والكتاب والعسكريين والموسيقيين لإجراء «تعديلات» أو «تأليف نشيد جديد يستجيب للسياق الحالي للنيجر».

يشار إلى أن النشيد السابق، الذي دخل حيز التنفيذ عام 1961، بعد استقلال النيجر، من تأليف الفرنسي روبر جاكي، وتعرض باستمرار للانتقادات بسبب حمولته الاستعمارية.