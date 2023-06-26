بريغوجين: «فاغنر» حظيت بالتأييد في البلدات التي دخلتها أثناء التمرد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين، اليوم الإثني،ن أن رجاله تلقوا تأييدا من سكان البلدات التي مروا بها خلال تمردهم في روسيا.

وقال في أول تسجيل صوتي يبث له منذ انتهاء التمرد المسلح مساء السبت إن «المدنيين كانوا يستقبلوننا بأعلام روسية وشعارات فاغنر، كانوا سعداء حين وصلنا ومررنا إلى جانبهم»، بحسب «فرانس برس».

رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة

وخرح قائد فاغنر، الإثنين، عن صمته بعد تمرّد قواته، برسالة صوتية مدتها 11 دقيقة، وقال إن «تمرده كان يهدف إلى إنقاذ مجموعته المرتزقة وليس إلى الإطاحة بالنظام الروسي».

- بريغوجين: هدف التمرد كان إنقاذ «فاغنر» وليس الإطاحة بالحكومة الروسية

- لافروف: «فاغنر» ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى

وقال بريغوجين في رسالته الصوتية والتي لم يكشف فيها عن مكان تواجده وهي الأولى منذ دعوته إلى التمرد نهاية الأسبوع المنصرم «ذهبنا للاحتجاج وليس للإطاحة بالسلطة في البلد».

«مشاكل خطيرة في الأمن» في روسيا

واعتبر بريغوجين أن تقدم مجموعته نحو موسكو قبل يومين كشف عن «مشاكل خطيرة في الأمن» في روسيا، مؤكدًا أن رجاله قطعوا مسافة 780 كيلومترًا دون أن يواجهوا أي مقاومة تُذكر. وقال بريغوجين «كشفت المسيرة مشاكل خطيرة في الأمن في هذا البلد».

من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، أن مجموعة فاغنر ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، على الرغم من تمرد قائدها يفغيني بريغوجين الذي أُنهي في نهاية الأسبوع.

وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه قناة «آر تي» الروسية إن عناصر فاغنر «يعملون هناك بصفة مدربين. بالطبع سيتواصل هذا العمل»، مشددًا على أن الانتفاضة لن تؤثر على علاقات روسيا مع «شركائها وأصدقائها».