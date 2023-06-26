بريغوجين: رئيس بيلاروسيا عرض على «فاغنر» خيارات تمكنها من مواصلة نشاطها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن قائد مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية يفغيني بريغوجين، اليوم الإثنين، في أول تسجيل صوتي له منذ انتهاء التمرد أن الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو الذي كان وسيطاً السبت بين الكرملين والمجموعة، اقترح حلولاً لإفساح المجال أمام فاغنر لمواصلة نشاطها.

وقال بريغوجين إن «لوكاشنكو مد اليد وعرض إيجاد حلول من أجل مواصلة أعمال مجموعة فاغنر بطريقة شرعية»، معتبراً أن الهدف الفعلي للتمرد المسلح كان إنقاذ فاغنر التي كانت مهددة بنظره بالتفكيك من قبل السلطات، بحسب «فرانس برس».

وخرح قائد فاغنر، اليوم الإثنين، عن صمته بعد تمرّد قواته، برسالة صوتية مدتها 11 دقيقة. وقال بريغوجين إن «تمرده كان يهدف إلى إنقاذ مجموعته المرتزقة وليس إلى الإطاحة بالنظام الروسي».

وقال بريغوجين في رسالته الصوتية والتي لم يكشف فيها عن مكان تواجده، وهي الأولى منذ دعوته إلى التمرّد نهاية الأسبوع المنصرم «ذهبنا للاحتجاج وليس للإطاحة بالسلطة في البلد»، بحسب «فرانس برس».

«مشاكل خطيرة في الأمن» في روسيا

واعتبر بريغوجين أن تقدم مجموعته نحو موسكو قبل يومين كشف عن «مشاكل خطيرة في الأمن» في روسيا، مؤكداً أن رجاله قطعوا مسافة 780 كيلومراً دون أن يواجهوا أي مقاومة تُذكر. وقال بريغوجين «كشفت المسيرة مشاكل خطيرة في الأمن في هذا البلد».

- بريغوجين: هدف التمرد كان إنقاذ «فاغنر» وليس الإطاحة بالحكومة الروسية

- الخارجية الروسية: بكين تدعم موسكو في مواجهة تمرد «فاغنر»

- لافروف: «فاغنر» ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن مجموعة فاغنر ستواصل عملياتها في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، على الرغم من تمرد قائدها يفغيني بريغوجين الذي أُنهي في نهاية الأسبوع.

وقال لافروف في مقابلة أجرتها معه قناة «آر تي» الروسية، إن عناصر فاغنر «يعملون هناك بصفة مدربين. بالطبع سيتواصل هذا العمل»، مشدداً على أن الانتفاضة لن تؤثر على علاقات روسيا مع «شركائها وأصدقائها».

العمل جار «كالمعتاد»

أعلن مقر قيادة «فاغنر» في روسيا الواقع في سان بطرسبرغ (شمال غرب)، في وقت سابق، أن العمل جارٍ «كالمعتاد»، بعد يومين على تمرّد قصير أطلقه قائد المجموعة يفغيني بريغوجين.

وأشارت «فاغنر» في بيان إلى أنه «على الرغم من الأحداث التي وقعت، المركز مستمر بالعمل كالمعتاد بما يتوافق مع تشريعات روسيا الاتحادية»، في حين لم يتضح بعد ما إذا كان سيجري تفكيك المجموعة أو دمجها في الجيش أم سيبقى وضعها على ما هو عليه.