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باكستان.. محاكمة عسكرية لـ100 شخص بعد أعمال عنف متصلة بتوقيف عمران خان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 03:05 مساء
باكستان.. محاكمة عسكرية لـ100 شخص بعد أعمال عنف متصلة بتوقيف عمران خان
انصار حزب «تحريك إنصاف» بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان يقفون قرب إطارات مشتعلة. (الإنترنت)
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قال الجيش الباكستاني، الإثنين، إن أكثر من 100 شخص يحاكمون أمام محاكم عسكرية على خلفية الاضطرابات المدنية التي اندلعت بعد توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان الشهر الماضي، فيما جرى فصل ثلاثة من ضباطه.

وقال الناطق  العسكري اللواء أحمد شريف تشودري إن «102 من الأنذال يحاكمون أمام المحاكم العسكرية على صلة بهذه القضايا»، بحسب «فرانس برس».

اضطرابات بعد توقيف خان
وشهدت باكستان أياما من الاضطرابات بعد توقيف خان، إذ نزل أنصاره إلى الشوارع، كما أضرم محتجون النار في مقار رسمية، وتعرضت منشآت عسكرية للضرر، في أحداث أودت بحياة 9 أشخاص، قبل أن تعلن المحكمة العليا أن قرار توقيفه «باطل».

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ويخوض خان صراعاً مع الجيش منذ إقالته، العام الماضي، في تصويت برلماني يقول إنه جرى تنظيمه من قبل كبار الجنرالات في البلاد. وينفي الجيش ذلك، وفق وكالة «رويترز». واشتدت حدة المواجهة عندما شارك أنصار خان، في وقت سابق هذا الشهر، في احتجاجات عنيفة إثر اعتقاله لفترة قصيرة.

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