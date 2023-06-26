القوات الأوكرانية تحرر بلدة ريفنوبيل على الجبهة الجنوبية
القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 01:21 مساء
عنصران من الجيش الأوكراني في باخموت يطلقان قذيفة هاون باتجاه القوات الروسية، 1 أبريل 2023، (الإنترنت)
أعلن الجيش الأوكراني الإثنين أنّه حرّر ريفنوبيل، وهي بلدة في منطقة دونيتسك على الجبهة الجنوبية تقع في المنطقة التي أحرزت فيها قوات كييف تقدّماً طفيفاً في الأسابيع الأخيرة.
وقالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار «استعادت قوات الدفاع ريفنوبيل. نحن نتحرّك قدماً»، وفق وكالة «فرانس برس».
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