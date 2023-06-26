القوات الأوكرانية تحرر بلدة ريفنوبيل على الجبهة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأوكراني الإثنين أنّه حرّر ريفنوبيل، وهي بلدة في منطقة دونيتسك على الجبهة الجنوبية تقع في المنطقة التي أحرزت فيها قوات كييف تقدّماً طفيفاً في الأسابيع الأخيرة.

وقالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار «استعادت قوات الدفاع ريفنوبيل. نحن نتحرّك قدماً»، وفق وكالة «فرانس برس».