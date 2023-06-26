وكالات أنباء روسية: قائد فاغنر لا يزال خاضعا للتحقيق رغم وعود الكرملين

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وكالات الأنباء الروسية الإثنين، أن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، لا يزال خاضعا لتحقيق جنائي بسبب تمرده خلال عطلة نهاية الأسبوع، رغم إعلان الكرملين اتفاقا ينص على إسقاط الملاحقات في حقه.

وقال مصدر في النيابة العامة الروسية، أوردت كلامه وكالات الأنباء الروسية الرئيسية الثلاث، «القضية لم تطوَ والتحقيق متواصل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

والسبت أفاد الكرملين أن بريغوجين الذي يطاله تحقيق بشبهة «الدعوة إلى تمرد مسلح» قد ينتقل إلى بيلاروس من دون أن يلاحق قضائيا بعد انتهاء التمرد الذي استمر 24 ساعة.