وزيرة خارجية ألمانيا: بوتين يدمر بلاده بالحرب على أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، «يدمر بلاده بالحرب على أوكرانيا».

وأضافت بيربوك، خلال تواجدها في لوكسمبورج التي تشهد اجتماعاً لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: «لن نتدخل في الشؤون السياسية الداخلية لروسيا»، وفق وكالة «رويترز».

أكبر خطأ استراتيجي

من جانبه قال أمين عام حلف الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، اليوم الإثنين، إن الأحداث التي شهدتها روسيا السبت، تعد مؤشراً آخر على أكبر خطأ استراتيجي ارتكبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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ويرى مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، أن ما يحدث في روسيا يقوض قوتها العسكرية.