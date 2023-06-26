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نكسة لروسيا أمام القضاء الأسترالي بشأن بناء سفارتها في كانبيرا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 09:41 صباحا
نكسة لروسيا أمام القضاء الأسترالي بشأن بناء سفارتها في كانبيرا
كوخ نصب في أرض خالية تريد روسيا بناء سفارتها الجديدة عليها في العاصمة الأسترالية كانبيرا، 23 يونيو 2023. (أ ف ب)
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تعرض مسعى روسيا لبناء سفارة جديدة قرب مقر البرلمان الأسترالي، لنكسة أمام القضاء الإثنين، مع دعم المحكمة العليا لجهود الحكومة لاسترجاع الأرض.

وعطلت أستراليا سعي روسيا لبناء سفارتها الجديدة في كانبيرا بعدما حذرت وكالات الاستخبارات المحلية من احتمال استخدامها منطلقا للتجسس على المشرعين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وطعنت روسيا الأسبوع الماضي في قرار السلطات الأسترالية في اللحظة الأخيرة أمام المحكمة العليا، فيما احتل دبلوماسي مجهول الهوية الأرض التي ستقام عليها السفارة.

إلا أن المحكمة الأسترالية العليا قررت الإثنين أن على روسيا إخلاء المكان، على الأقل في انتظار أن يعاد درس الملف أمام المحاكم مع تقديم المزيد من الحجج القانونية المفصلة.

وشوهد الدبلوماسي الذي يحتل الأرض يغادر المكان فور صدور الحكم، ويُنقل بسيارة تحمل لوحة دبلوماسية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي «رأت المحكمة بوضوح ألا أساس قانونيا لاستمرار الوجود الروسي في الموقع في هذه المرحلة»، مضيفا «نتوقع من روسيا الاتحادية أن تحترم قرار المحكمة».

إجراءات قانونية جذرية جديدة
وتستأجر روسيا منذ 2008 من وكالة تابعة للحكومة الفدرالية الأسترالية أرضا تبعد نحو 400 متر عن البرلمان في كانبيرا، وقد حصلت في العام 2011 على رخصة بناء لسفارتها الجديدة.

في أغسطس 2022 حاولت الحكومة الأسترالية إلغاء العقد لعدم احترام بعض بنود رخصة البناء، إلا أن القضاء الفدرالي ألغى هذا القرار في مايو الماضي.

وكانت أستراليا اتخذت الأسبوع الماضي إجراءات قانونية جذرية جديدة لمنع روسيا من بناء سفارة جديدة على مسافة قريبة من البرلمان بعد تحذيرات من أجهزة الاستخبارات من احتمال حصول عمليات تجسس.

ولا تمنع التشريعات الأسترالية الجديدة روسيا من أن يكون لها وجود دبلوماسي في أستراليا، وهي تطال فقط مسألة تشييد أبنية قريبة جدا من البرلمان.

- أستراليا ترفض بناء سفارة روسية جديدة قرب البرلمان.. وموسكو تطلب المشورة القانونية

وكان ألبانيزي قال الأسبوع الماضي «تلقت الحكومة نصيحة أمنية واضحة بشأن المخاطر التي يشكلها وجود روسي جديد على هذه المسافة القريبة من البرلمان»، مضيفا «نحن نتحرك بسرعة لضمان ألا يصبح الموقع مكانا لوجود دبلوماسي رسمي».

من جهة اخرى، كشف ألبانيزي الاثنين عن رزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل 28 ناقلة جند مصفحة من طراز "ام113" وعددا لم يحدد من مدافع هاوتزر من عيار 105 ملم.

وأكد ألبانيزي «ندعم الجهود الدولية لضمان فشل عدوان بوتين والمحافظة على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها».

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