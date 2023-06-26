أوكرانيا تعلن استعادة 130 كيلومتراً مربعاً على طول الجبهة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، الإثنين، إن أوكرانيا استعادت حوالي 130 كيلومتراً مربعاً من القوات الروسية على طول خط الجبهة الجنوبي منذ بدء الهجوم المضاد.

وأضافت ماليار، للإذاعة الرسمية: «لم تطرأ تغييرات كبيرة على الوضع في الجنوب خلال الأسبوع الماضي»، وفق وكالة «رويترز».

250 اشتباكاً قتالياً

وتابعت أن الجزء الشرقي من الجبهة الذي يشمل اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، شهد 250 اشتباكاً قتالياً خلال الأسبوع الماضي.

وليل الجمعة الماضي، أعلن الجيش الأوكراني، أنه «يراقب» الخلاف الناشئ بين «فاغنر» والقيادة العسكرية الروسية، والذي جرى إنهاؤه لاحقا، بعدما اتهم قائد المجموعة شبه العسكرية الروسية الجيش بقتل عدد كبير من عناصره عبر قصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا.

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وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في تغريدة على تويتر: «نحن نراقب الوضع». في حين أعلن قائد الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو لودانوف، أن فاغنر والجيش الروسي بدآ «يفترسان بعضهما البعض، للحصول على السلطة والمال».