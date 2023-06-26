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رئيس بلدية موسكو يعلن رفع كل القيود المفروضة في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 يونيو 2023, 08:29 صباحا
رئيس بلدية موسكو يعلن رفع كل القيود المفروضة في المدينة
ناقلة جند مدرعة تابعة لمجموعة فاغنر في مدينة روستوف أون دون، 24 يونيو 2023. (أ ف ب)
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أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين، الإثنين، رفع «نظام عمليات مكافحة الإرهاب»، الذي أرسي السبت في موسكو ومنطقتها في أعقاب تمرد مجموعة فاغنر الذي جرى إحباطه.

وذكر سوبيانين على تلغرام «نرفع كل القيود المتعلقة بوضع نظام عمليات مكافحة الإرهاب»، شاكرا السكان على التزامهم «الهدوء وتفهمهم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

في سياق متصل، كشف موقع «أوبزرفاتل» الأوكراني، اليوم الأحد، عن معلومات جديدة بشأن تمرد مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية في روسيا، مؤكدًا أن هذه العملية جرى التحضير لها لمدة 8 أشهر، من قبل قائد المجموعة يوفغيني بريغوزين المعروف بـ«طباخ بوتين».

كيف تمكن «الفاغنريون» من دخول روسيا؟
ويضيف الموقع الأوكراني أن تمرد «فاغنر» (PMC) لم يكن مقتصرًا فقط على ممثلي الدائرة المقربة لبريغوزين، ولكن أيضًا ضم عسكريين من الرتب العالية في الجيش الروسي، لا سيما الرئيس السابق لـ«العملية العسكرية الخاصة» لبوتين، الجنرال سيرغي سوروفكين، الذي قال الموقع الوكراني إنه «كان على دراية بخطط طباخ بوتين».

- معلومات جديدة بشأن تمرد «فاغنر» في روسيا.. تحضيرات للعملية قبل 8 أشهر وعسكريون دعموا بريغوزين

تمكن «الفاغنريون» من دخول أراضي الاتحاد الروسي دون عوائق والوصول إلى مسافة 200 كيلومتر من موسكو بفضل حقيقة أن عددًا من وحدات الحرس الوطني الروسي وجهاز الأمن الفيدرالي ووزارة الدفاع في الاتحاد الروسي انحازت إلى جانبهم جزئيًا أو كليًا.

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