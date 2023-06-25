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ميتسوتاكيس يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية في اليونان «بتفويض قوي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 09:17 مساء
ميتسوتاكيس يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية في اليونان «بتفويض قوي»
رئيس الوزراء اليوناني السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس. (أرشيفية: الإنترنت)
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رحب رئيس الوزراء اليوناني السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس بـ«تفويض قوي» منحه إياه المقترعون في الانتخابات التشريعية التي حقق فيها حزبه فوزًا كاسحًا بحصده أكثر من 40% من الأصوات، ما يضمن له رئاسة الحكومة لولاية ثانية.

وقال ميتسوتاكيس (55 عامًا) خريج جامعة هارفارد الأميركية المرموقة والمستشار السابق في شركة ماكينزي الأميركية للاستشارات، في تصريح متلفز «أعطانا الشعب غالبية آمنة. هناك إصلاحات كبرى ستطبق سريعًا»، وذلك بعدما بينت نتائج فرز أكثر من 80% من صناديق الاقتراع نيل حزبه «الديمقراطية الجديدة» 40.5% من الأصوات مقابل 17.8% لأقرب منافسيه حزب سيريزا اليساري بزعامة أليكسيس تسيبراس، وفق «فرانس برس».

وتصدر حزب رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس اليميني نتائج الانتخابات التشريعية اليونانية الأحد بفارق كبير عن منافسه اليساري، وفق استطلاعات الخروج من مراكز الاقتراع، ما يفترض أن يضمن له غالبية مطلقة.

وأظهرت نتائج استطلاعات نشرتها شبكات تلفزة لدى إغلاق مراكز الاقتراع أن حزب الديمقراطية الجديدة الذي تولى السلطة منذ العام 2019 وحتى نهاية مايو، نال ما بين 40 و44% وحل في الصدارة أمام حزب سيريزا اليساري بزعامة أليكسيس تسيبراس الذي نال ما بين 16.1% و19.1%، وهي نتيجة أدنى للفصيل السياسي اليساري مقارنة بأدائه في الاستحقاق الأخير الذي أجري في 21 مايو، بحسب «فرانس برس».

ميتسوتاكيس الوريث
كيرياكوس ميتسوتاكيس (55 عامًا) الذي تسلم السلطة منذ 2019 حتى مايو، هو سليل إحدى العائلات العريقة التي تهيمن على السياسة اليونانية لعقود.

فخريج جامعة هارفارد الأميركية هذا هو ابن رئيس الوزراء الأسبق كونستانتينوس ميتسوتاكيس وشقيق وزيرة الثقافة السابقة التي عينها والدهما قبل أن تصبح وزيرةً للخارجية، دورا باكويانيس. ابن شقيقته هو رئيس بلدية أثينا الحالي. وكان أحد أولاد إخوته حتى العام الماضي أحد مستشاريه المقربين.

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بعدما عمل في القطاع المالي في لندن، ولا سيما مع شركة ماكينزي الأميركية للاستشارات، انتُخب نائبًا عن حزب الديمقراطية الجديدة لأول مرة في العام 2004 قبل أن يتولى حقائب وزارية في عدة حكومات محافظة. أثناء الأزمة المالية، جرى تكليفه بصفته وزيرًا للإصلاح الإداري تقليص عدد الموظفين الحكوميين بشكل كبير.

بعد تعيينه زعيمًا لحزب الديمقراطية الجديدة في العام 2016، فاز هذا الرجل الذي يفتقر إلى المهارة الخطابية، في الانتخابات التشريعية للعام 2019، محققًا انتصارًا قرب التيار الليبرالي الذي يمثله داخل الحزب من جناحه القومي. شدد ميتسوتاكيس على «الانتعاش المتين» للاقتصاد خلال فترة ولايته بعد كارثة سنوات الأزمة وخطط الإنقاذ المرفقة بشروط بالغة الصرامة.

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