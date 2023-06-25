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ماكرون: تمرد «فاغنر» يظهر وجود انقسامات داخل المعسكر الروسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 08:01 مساء
ماكرون: تمرد «فاغنر» يظهر وجود انقسامات داخل المعسكر الروسي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن تمرد قائد مجموعة «فاغنر» المسلحة يفغيني بريغوجين «يظهر وجود انقسامات داخل المعسكر الروسي، وهشاشة جيوشه وقواته الرديفة».

وغداة تمرد بريغوجين الذي جرى إحباطه، قال ماكرون في مقابلة أجرتها معه جريدة «لا بروفانس» اليومية الفرنسية «لقد تابعت الأحداث ساعة بساعة، وتواصلت مع الشركاء الرئيسيين لفرنسا»، مشددًا على أن «الوضع لا يزال قيد التبلور»، بحسب «فرانس برس».

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، أن تمرد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي جرى إحباطه، يكشف وجود «تصدعات حقيقية» على مستوى سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد بلينكن في تصريحات إلى شبكة «سي بي اس» الأميركية أن تمرد قائد فاغنر «شكل تحديًا مباشرًا لسلطة بوتين» وتابع «يثير هذا الأمر تساؤلات كبرى، ويظهر وجود تصدعات حقيقية».

وبدأ عناصر مجموعة فاغنر الانسحاب من مواقع سيطروا عليها في روسيا بعد اتفاق مع الكرملين قضى بوقف تقدمهم نحو موسكو وخروج قائدهم يفغيني بريغوجين إلى بيلاروس، بعد تمرد مسلح شكل أكبر تحدٍّ للرئيس فلاديمير بوتين في خضم حرب أوكرانيا.

نزع فتيل الانفجار 
وبعد نحو 24 ساعة من الترقب عالميًا بشأن مسار أحداث شهدت سيطرة مرتزقة فاغنر على مقرات قيادة للجيش الروسي وتقدم أرتالهم في اتجاه العاصمة، نزع فتيل الانفجار بتوصل الكرملين وبريغوجين إلى اتفاق يوقف بموجبه الأخير تمرده ويغادر إلى بيلاروس إثر وساطة من رئيسها ألكسندر لوكاشنكو.

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ولم يتضح صباح الأحد مكان تواجد بريغوجين بعدما غادر ليلًا مقرًا للقيادة العسكرية في مدينة روستوف-نا-دونو كانت قواته قد سيطرته عليه. وعلى رغم الاتفاق، بقيت الإجراءات الأمنية مشددة في موسكو، بينما قامت مناطق روسية أخرى برفع القيود التي فرضت على التنقل اعتبارا من السبت.

 «طعنة في الظهر»
وتعهدت الرئاسة الروسية بعدم ملاحقة المقاتلين وبريغوجين الذي كان من الحلفاء المقربين من بوتين، على رغم أن الأخير اتهمه السبت بـ«خيانة» بلاده وتوجيه «طعنة في الظهر». وأعلن بريغوجين ليل السبت تراجعه لتجنب إراقة «الدماء الروسية»، وأن قواته «تعود أدراجها إلى المعسكرات».

وشدد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على أن «الهدف الأسمى هو تجنُّب حمام دم وصدام داخلي واشتباكات لا يمكن التنبؤ بنتائجها»، مشيدًا «بتسوية من دون مزيد من الخسائر». وأكد وقف أي ملاحقة قضائية بحق مقاتلي المجموعة الذين «لطالما احترمنا أعمالهم البطولية على الجبهة» في إشارة إلى قتالهم في أوكرانيا.

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