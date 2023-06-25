  • Alwasat News
Atwasat

زعيم طالبان في أفغانستان: الحركة أنقذت النساء من «القمع التقليدي»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 04:06 مساء
زعيم طالبان في أفغانستان: الحركة أنقذت النساء من «القمع التقليدي»
امرأتان أفغانيتان ترتديان البرقع تمران قرب عنصر أمن من حركة طالبان في جلال آباد في أفغانستان. (أ ف ب)
alwasat radio

رأى القائد الأعلى لطالبان في أفغانستان هبة الله أخوند زاده الأحد أن حركته أنقذت النساء من «القمع التقليدي» بتطبيقها الشريعة الإسلامية وأعادت إليهن مكانتهن «كبشر يتمتعن بالحرية والكرامة».

في بيان يتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى، قال أخوند زاده، الذي نادرًا ما يظهر علنًا ويحكم البلد بمراسيم من قندهار (جنوب) معقل الحركة الإسلامية المتشددة، إن طالبان اتخذت إجراءات لتوفير «حياة مريحة ومزدهرة للنساء طبقًا للشريعة الإسلامية»، بحسب «فرانس برس».

الأسبوع الماضي، عبرت الأمم المتحدة عن «قلقها العميق» من حرمان النساء من حقوقهن في ظل حكم طالبان في أفغانستان، محذرة من نظام الفصل الممنهج بين الرجال والنساء.

منع الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية
ومنذ أطاحت بالحكومة المدعومة من الغرب في أغسطس 2021، فرضت سلطات طالبان تطبيقًا صارمًا للشريعة منعت بموجبه الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والنساء من العمل في العديد من الوظائف الحكومية ومع المنظمات غير الحكومية باستثناء بعض القطاعات، كما منعتهن من السفر من دون محرم وأجبرتهن على ارتداء النقاب خارج المنزل.

-  اجتماع دولي حول أفغانستان في الدوحة بغياب طالبان
-  وزير خارجية حكومة «طالبان» الأفغانية يعقد محادثات نادرة مع نظيره الباكستاني والصيني

مع ذلك، شدد أخوند زاده الأحد على أن حكومة طالبان «اتخذت الخطوات اللازمة من أجل تحسين أوضاع النساء باعتبارهن نصف المجتمع». وتابع في بيانه «أُلزمت كل المؤسسات بمساعدة النساء في تأمين الزواج والميراث وغيرهما من الحقوق».

«حماية وخدمة نظامنا الإسلامي»
لفت أخوند زاده إلى أن مرسومًا من ست نقاط تكفل حقوق النساء صدر في ديسبمر 2021. وحظر المرسوم، وفق قوله، التزويج القسري وكرس الحق في الميراث والطلاق.  وقال أخوند زاده «ستنتهي قريبًا الجوانب السلبية للاحتلال الذي دام 20 عامًا في ما يتعلق بحجاب النساء وبتضليلهنّ».

في تقرير أرسله لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، قال المقرر الأممي الخاص لأفغانستان ريتشارد بينيت إن وضع النساء والفتيات في أفغانستان «هو من بين الأسوأ في العالم».

وأضاف «إن التمييز الخطير والمنهجي والمؤسسي ضد النساء والفتيات هو في صميم أيديولوجية طالبان وحكمها، الأمر الذي يثير مخاوف من احتمال كونهم مسؤولين عن الفصل العنصري بين الجنسين».

 تقييد كل جوانب حياة النساء والفتيات في أفغانستان
من جهتها، قالت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف «خلال الأشهر الـ22 الماضية، جرى تقييد كل جوانب حياة النساء والفتيات في أفغانستان». وأضافت «إنهن يتعرضن للتمييز بكل الطرق». وبرغم بقائه بعيدًا عن الأنظار في غالب الأحيان، لطالما أصدر أخوند زاده بانتظام بيانات طويلة قبل الأعياد المهمة للمسلمين.

وقال الأحد «على المستوى الوطني، جرت استعادة استقلال أفغانستان مرة جديدة». وأشاد بمرونة أفغانستان الاقتصادية وبالجهود المبذولة للقضاء على زراعة الخشخاش، بالإضافة إلى تعزيز الأمن القومي. وأضاف «لدينا مسؤولية مشتركة لحماية وخدمة نظامنا الإسلامي».

وتابع «إن النظام الحالي هو نتيجة تضحيات آلاف المجاهدين. دعونا نقف إلى جانب بعضنا البعض ونقضي على المؤامرات ونثمّن الأمن والازدهار ونعمل معًا من أجل المزيد من الازدهار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)

الكاديكي وأيوب وسراج في استديوهات تعليق «Wtv» لضربة بداية سداسي «دورينا» (صور)
مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»

مواعيد الجولة الأولى لدوري التتويج السداسي بـ«دورينا» عبر قناة الوسط «Wtv»
كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر

كاريكاتير خيري - الاتجار بالبشر
قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم

قناة الوسط «Wtv» في قلب حدث انطلاق دوري التتويج السداسي.. اليوم
حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد

حكم سنغالي وليبي وصربي في افتتاح دوري التتويج السداسي.. الأحد
دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع

دراسة تكشف: الأزمات القلبية أكثر شيوعاً في هذا اليوم من الأسبوع
مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء

مديرية أمن بنغازي تبدأ توزيع الأضاحي على أسر الشهداء
نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»

نهاية خاطفة لـ«أخطر» أزمة أمنية في روسيا»
منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية

منتخب كرة اليد الشاطئية يفوز على مالي بدورة الألعاب الأفريقية
شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»

شاهد: سعد الفلاح يفوز على الفرنسي جيرارد بالضربة القاضية الفنية ضمن بطولة «IBO»
(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا

(صور).. الجودو الليبي يحرز البرونز في بطولة أفريقيا
هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟

هل تودع ألمانيا سنوات الرخاء الاقتصادي؟
انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي جيرارد

انتهت.. قناة الوسط «Wtv» تنقل النزال المرتقب بين الليبي سعد الفلاح والفرنسي ...
مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر

مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع حكيمي لتعويض رحيل ووكر
كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!

كاركاتير حليم - بوتين و«فاغنر»!
150 مليون يورو تحسم مصير مبابي مع باريس سان جيرمان

150 مليون يورو تحسم مصير مبابي مع باريس سان جيرمان
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. لدينا فرصة لبناء اقتصاد حقيقي في ليبيا
«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل

«كلينكا»: علاجات جلدية ممنوعة في فترة الحمل
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الخارجية الصيني يبحث مع دبلوماسي روسي رفيع «القضايا ذات الاهتمام المشترك»
وزير الخارجية الصيني يبحث مع دبلوماسي روسي رفيع «القضايا ذات ...
انتخابات رئاسية في غواتيمالا وسط آمال بعيدة في القضاء على الفقر والعنف والفساد
انتخابات رئاسية في غواتيمالا وسط آمال بعيدة في القضاء على الفقر ...
اليونانيون يدلون بأصواتهم في ثاني انتخابات عامة خلال أقل من شهرين
اليونانيون يدلون بأصواتهم في ثاني انتخابات عامة خلال أقل من شهرين
باكستان: القوات الهندية قتلت مدنيين اثنين في كشمير
باكستان: القوات الهندية قتلت مدنيين اثنين في كشمير
عناصر فاغنر ينسحبون من منطقة ليبيتسك في جنوب روسيا
عناصر فاغنر ينسحبون من منطقة ليبيتسك في جنوب روسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
تحطم طائرة «غير مستجيبة» وسماع دوي انفجار صوتي في واشنطن
تحطم طائرة «غير مستجيبة» وسماع دوي انفجار صوتي في واشنطن...
المزيد
زعيم طالبان في أفغانستان: الحركة أنقذت النساء من «القمع التقليدي»
زعيم طالبان في أفغانستان: الحركة أنقذت النساء من «القمع ......
بلينكن: الأزمة في روسيا تكشف وجود «تصدعات حقيقية» في سلطة بوتين
بلينكن: الأزمة في روسيا تكشف وجود «تصدعات حقيقية» في سلطة ......
الخارجية الروسية: بكين تدعم موسكو في مواجهة تمرد «فاغنر»
الخارجية الروسية: بكين تدعم موسكو في مواجهة تمرد «فاغنر»...
عناصر فاغنر ينسحبون من منطقة ليبيتسك في جنوب روسيا
عناصر فاغنر ينسحبون من منطقة ليبيتسك في جنوب روسيا...
باكستان: القوات الهندية قتلت مدنيين اثنين في كشمير
باكستان: القوات الهندية قتلت مدنيين اثنين في كشمير...
المزيد