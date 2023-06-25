باكستان: القوات الهندية قتلت مدنيين اثنين في كشمير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الباكستاني، السبت، سقوط مدنيين اثنين على أيدي القوات الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وذلك في أول صراع بين الجارتين النوويتين منذ وقف إطلاق النار بينهما في 2021.

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وقال الجيش الباكستاني في بيان إنه جرى استهداف مجموعة من الرعاة في قطاع ساتوال عند خط السيطرة الذي يمثل الحدود الفعلية بين البلدين، محذراً من أنه يحتفظ بحقه في الرد، وفق وكالة «رويترز».