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فيضانات عارمة تضرب تشيلي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 10:18 صباحا
فيضانات عارمة تضرب تشيلي
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قضى شخصان وفُقد ثلاثة آخرون إثر فيضانات سبّبتها أمطار غزيرة في وسط تشيلي حسبما أعلن الرئيس جابرييل بوريك السبت.

وقال بوريك «للأسف مات شخصان نتيجة سقوط أشجار (...) وفُقد ثلاثة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأضاف أن أكثر من ألف شخص توجهوا إلى ملاجئ موقتة، مشيراً إلى أن بلديات عدة في منطقة فالبارايسو تشهد انقطاعاً في المياه.

الوضع «حساس جداً»
ومن بين المفقودين رجل إطفاء كان يشارك في عمليات الإنقاذ.

بعد زيارته عائلات متضررة في بلدية تالاجانتي على بعد 40 كيلومتراً غربي العاصمة سانتياجو (وسط)، أعلن مكتب الرئيس مساء السبت أن الوضع «حساس جداً» في أربع مناطق تقع جنوبي العاصمة.

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