وكالة روسية: هدوء في روستوف بعد مغادرة بريغوجين ومقاتلي فاغنر

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، اليوم الأحد، إن الوضع هدأ حول مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف، وإن حركة المرور استؤنفت في الشوارع، وذلك بعد أن غادر قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين ومقاتلوه المدينة.

وفي مقطع فيديو نشرته الوكالة على تلغرام، وقالت إنه جرى التقاطه في مدينة روستوف، ظهر رجل يقوم بأعمال تنظيف في أحد الشوارع وسيارات تتحرك في شارع آخر، بحسب «رويترز».

وفي وقت متأخر من السبت، شوهد بريغوجين وهو يغادر المقر العسكري في روستوف بعد وقف تمرد ضد القيادة العسكرية الروسية.

مقاتلو «فاغنر» يغادرون روستوف

وغادر مقاتلو مجموعة «فاغنر» مدينة روستوف (جنوب غرب) روسيا، على ما أعلن الحاكم الإقليمي، فاسيلي غولوبيف، الأحد، بعد أن كانوا سيطروا، السبت، مع قائدهم على مقر الجيش الروسي فيها.

- حاكم روستوف: مقاتلو «فاغنر» غادروا المدينة

وقال غولوبيف عبر «تلغرام»: «رتل مجموعة فاغنر غادر روستوف، وتوجه نحو معسكراته»، من دون أن يعطي مزيد التفاصيل.

وجاء إعلان حاكم روستوف بعد إعلان الكرملين موافقته على إبرام اتفاق مع مجموعة «فاغنر»؛ لـ«تجنب حمام دم».