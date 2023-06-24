مقاتلو فاغنر ينسحبون من مقر القيادة العسكرية بمدينة روستوف الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ مقاتلو فاغنر، ليل السبت، الانسحاب من مقر القيادة العسكرية في مدينة روستوف في جنوب غرب روسيا، بعدما سيطروا عليه صباح اليوم نفسه إثر إعلان قائدهم تمرداً مسلحاً.

وشاهد الصحفي مسلحين من فاغنر وهم يغادرون على متن حافلات صغيرة، لكن الدبابات التي احتلوا بواسطتها المقر كانت لا تزال في مكانها ولم يسحبوها في الحال، وفق «فرانس برس».

وأعلن رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية المسلحة بصورة مفاجئة، مساء اليوم السبت، أن قواته التي بدأت الزحف إلى موسكو مساء الجمعة إثر تمردها على القيادة العسكرية «تعود أدراجها» إلى قواعدها حقناً للدماء.

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وقال بريغوجين في تسجيل صوتي بثه مكتبه «الآن هو الوقت الذي يمكن أن تُسفك فيه دماء. لذلك فإن أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية وفقاً للخطة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

الرئيس البيلاروسي: بريغوجين وافق على «وقف تحركات» مقاتلي فاغنر

وأعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ظهر السبت، أن رئيس مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين الذي تمرد على القيادة العسكرية الروسية أبلغه موافقته على «وقف تحرّكات» مقاتليه في روسيا وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع.

وقالت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية على تلغرام إن «يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بوقف تحركات مسلحي مجموعة فاغنر واتّخاذ تدابير لتهدئة التوترات».

السيطرة على مقر الجيش الروسي في روستوف

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أكد قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين، أنه سيطر على مقر الجيش الروسي في روستوف بجنوب روسيا من دون إطلاق نار. وقال إنه يحظى بتأييد سكانها.

وفي رسالة صوتية، قال بريغوجين، الذي اتهمه الرئيس فلاديمير بوتين بـ«الخيانة»: «لماذا نحظى بتأييد البلاد؟ لأننا نشق مسيرة من أجل العدالة»، مضيفًا: «دخلنا روستوف ودون إطلاق رصاصة واحدة سيطرنا على مبنى المقر العام للجيش».