فرانس برس: بريغوجين يقول إن قواته «تعود» إلى معسكراتها حقناً للدماء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس مجموعة «فاغنر» الروسية المسلحة بصورة مفاجئة، مساء اليوم السبت، أن قواته التي بدأت الزحف إلى موسكو مساء الجمعة إثر تمردها على القيادة العسكرية «تعود أدراجها» إلى قواعدها حقناً للدماء.

وقال بريغوجين في تسجيل صوتي بثه مكتبه «الآن هو الوقت الذي يمكن أن تُسفك فيه دماء. لذلك فإن أرتالنا تعود أدراجها إلى المعسكرات الميدانية وفقاً للخطة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

الرئيس البيلاروسي: بريغوجين وافق على «وقف تحركات» مقاتلي فاغنر

وأعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ظهر السبت، أن رئيس مجموعة فاغنر المسلحة يفغيني بريغوجين الذي تمرد على القيادة العسكرية الروسية أبلغه موافقته على «وقف تحرّكات» مقاتليه في روسيا وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع.

وقالت القناة غير الرسمية للرئاسة البيلاروسية على تلغرام إن «يفغيني بريغوجين وافق على اقتراح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بوقف تحركات مسلحي مجموعة فاغنر واتّخاذ تدابير لتهدئة التوترات»، بحسب «فرانس برس».

السيطرة على مقر الجيش الروسي في روستوف

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أكد قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين، أنه سيطر على مقر الجيش الروسي في روستوف بجنوب روسيا من دون إطلاق نار. وقال إنه يحظى بتأييد سكانها.

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وفي رسالة صوتية، قال بريغوجين، الذي اتهمه الرئيس فلاديمير بوتين بـ«الخيانة»: «لماذا نحظى بتأييد البلاد؟ لأننا نشق مسيرة من أجل العدالة»، مضيفًا: «دخلنا روستوف ودون إطلاق رصاصة واحدة سيطرنا على مبنى المقر العام للجيش».

أحداث متسارعة وحرب مفتوحة بين قائد فاغنر والقيادة العسكرية الروسية

وتوالت الأحداث بسرعة فائقة في روسيا اعتباراً من مساء الجمعة حين أعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أن قواته انسحبت من جبهات القتال في أوكرانيا وبدأت الزحف نحو موسكو، مؤكداً أن مقاتليه سيطروا على مقر الجيش الروسي في مدينة روستوف (جنوب) «من دون إطلاق رصاصة واحدة».

وأقر بوتين في خطابه إلى الأمة بأن الوضع في روستوف «صعب». بالمقابل، أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، حليف الرئيس بوتين، أنه أرسل وحدات من قواته إلى «مناطق التوتر» في روسيا لمساعدة الكرملين في قمع التمرد.

بدوره، قال حاكم منطقة فورونيج الواقعة في جنوب روسيا إن الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لمحاولة مجموعة فاغنر إطاحة القيادة العسكرية في العاصمة. كذلك، فرضت منطقة كالوغا الواقعة جنوب موسكو قيوداً على التنقل، كما أعلن حاكمها عصر السبت. وتقع عاصمة كالوغا على بُعد 180 كيلومترا عن موسكو.

«طعنة في الظهر»

وفي خطابه إلى الأمة، وصف بوتين تمرد فاغنر بأنه «طعنة في الظهر»، متهما بريغوجين بـ«خيانة» روسيا تلبية «لطموحات شخصية». وقال الرئيس الروسي «إنها طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا». وأضاف «ما نواجهه ليس إلا خيانة. خيانة سببها طموحات ومصالح شخصية» لبريغوجين مؤكداً أن المتمردين «سيعاقبون حتما».

وسارع بريغوجين إلى الرد، قائلا إن بوتين «أخطأ بشدة» باتهام فاغنر بـ«الخيانة»، ومؤكداً أن قواته «لن تستسلم». وهذه هي المرة الأولى التي يهاجم فيها بريغوجين بوتين شخصياً. في حين دعا رئيسا مجلسي البرلمان الروسي إلى دعم الرئيس.