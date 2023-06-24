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فرنسا تنصح رعاياها بتجنب التنقل داخل روسيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 07:38 مساء
فرنسا تنصح رعاياها بتجنب التنقل داخل روسيا
وزارة الخارجية الفرنسية. (الإنترنت)
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نصحت فرنسا، اليوم السبت، رعاياها الموجودين في روسيا بتجنب التنقل داخل هذا البلد حيث تشن مجموعة فاغنر المسلحة تمرداً منذ مساء الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في تحذير على موقعها الإلكتروني إنه «نظراً للوضعين العسكري والأمني الشديدي التقلب، فضلاً عن القرار الذي اتخذ بفرض نظام مكافحة الإرهاب في موسكو ومناطق معينة من روسيا، فإن أي تنقل في هذا البلد هو أمر لا يُنصح به رسمياً»، وفق «فرانس برس».

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، يوم الإثنين القادم، يوم عطلة، داعيا سكان العاصمة الروسية للامتناع عن التنقل في أنحاء المدينة قدر الإمكان.

وكتب سوبيانين على تيليغرام: «من أجل تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، قررت، في إطار مقر العمليات، إعلان يوم الإثنين يوم عطلة، باستثناء الهيئات الحكومية والشركات ذات دورة العمل المستمرة، والمجمع الصناعي العسكري، وخدمات المدينة»، بحسب «روسيا اليوم».

 الامتناع عن التنقل في جميع أنحاء المدينة
وحث سوبيانين سكان موسكو على الامتناع عن التنقل في جميع أنحاء المدينة قدر الإمكان، كما حذر من إغلاق محتمل لحركة المرور في بعض الأحياء وعلى بعض الطرق.

وعلى خلفية العصيان المسلح الذي تحاول مجموعة «فاغنر» العسكرية الخاصة تنفيذه في روسيا، جرى في العاصمة موسكو تفعيل نظام عمليات مكافحة الإرهاب. وألغت المدينة أو أجلت الأحداث الترفيهية والعامة التي جرى الإعلان عنها مسبقا. وحث عمدة المدينة المواطنين على التزام الهدوء وعدم الثقة إلا بمصادر المعلومات الرسمية.

وفي سياق متصل حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب إلى الأمة، في وقت سابق السبت، من «التهديد القاتل» وخطر اندلاع «حرب أهلية» اللذين يمثلهما قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، بعد تمرده على القيادة الروسية وبدء قواته الزحف باتجاه موسكو.

-  حاكم منطقة كالوغا قرب موسكو يعلن فرض قيود على التنقل
-  قائد «فاغنر»: السيطرة على مقر الجيش الروسي في روستوف جرت دون إطلاق رصاصة واحدة
-  الكرملين : إردوغان قدم لبوتين «دعمه الكامل» في مواجهة التمرد

وعصر السبت، أعلنت سلطات منطقة ليبيتسك، أن مقاتلين من مجموعة فاغنر دخلوا هذه المنطقة الواقعة على بُعد حوالي 400 كيلومتر جنوب موسكو، لتؤكد بذلك تقدم هؤلاء المتمردين نحو العاصمة الروسية. وقال حاكم المنطقة إيغور أرتامونوف على تطبيق تلغرام، إن عناصر فاغنر «يتحركون على أراضي منطقة ليبيتسك».

عملية لمكافحة الإرهاب 
وحاول الكرملين طمأنة الروس، مؤكداً أن الرئيس بوتين يواصل العمل من مكتبه في العاصمة، نافياً بذلك معلومات أفادت بأن بوتين غادر موسكو بسبب التمرد. وعززت السلطات الإجراءات الأمنية في موسكو حيث فُرض «نظام عملية لمكافحة الإرهاب».

وأظهرت صور على الشبكات الاجتماعية ومواقع إخبارية، لم تستطع مركبات عسكرية أن تسير في موسكو قرب وزارة الدفاع وأخرى متوقفة أمام مجلس النواب، على مسافة عشرات الأمتار من الكرملين.

وتوالت الأحداث بسرعة فائقة في روسيا اعتباراً من مساء الجمعة حين أعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين أن قواته انسحبت من جبهات القتال في أوكرانيا وبدأت الزحف نحو موسكو، مؤكداً أن مقاتليه سيطروا على مقر الجيش الروسي في مدينة روستوف (جنوب) «من دون إطلاق رصاصة واحدة».

وأقر بوتين في خطابه إلى الأمة بأن الوضع في روستوف «صعب». بالمقابل، أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، حليف الرئيس بوتين، أنه أرسل وحدات من قواته إلى «مناطق التوتر» في روسيا لمساعدة الكرملين في قمع التمرد.

بدوره، قال حاكم منطقة فورونيج الواقعة في جنوب روسيا إن الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لمحاولة مجموعة فاغنر إطاحة القيادة العسكرية في العاصمة. كذلك، فرضت منطقة كالوغا الواقعة جنوب موسكو قيوداً على التنقل، كما أعلن حاكمها عصر السبت. وتقع عاصمة كالوغا على بُعد 180 كيلومترا عن موسكو.

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