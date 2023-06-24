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القوات الأوكرانية تعلن إحراز تقدم باتجاهات عدة على الجبهة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 07:33 مساء
القوات الأوكرانية تعلن إحراز تقدم باتجاهات عدة على الجبهة الشرقية
دبابة تابعة للجيش الأوكراني خلال المعارك في الشرق. (الإنترنت)
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أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، أنها شنت هجمات جديدة على القوات الروسية في منطقة دونباس في شرق البلاد وسيطرت على مزيد من الأراضي.

وقالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار، إن القوات الأوكرانية هاجمت الخطوط الروسية قرب بلدات أوريكوفو-فاسيليفكا وباخموت وبوبدانيفكا وياغيدني وكليشيفكا وكورديوميفكا، بحسب «فرانس برس».

السيطرة على مقر الجيش الروسي في روستوف
وتأتي تحركات الجيش الأوكراني في الوقت الذي أعلنت فيه قوات «فاغنر الروسية» سيطرتها على مقر الجيش الروسي في روستوف بجنوب روسيا، وإعلان الزحف باتجاه موسكو.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب إلى الأمة، السبت، من «التهديد القاتل» وخطر اندلاع «حرب أهلية» اللذين يمثلهما قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، بعد تمرده على القيادة الروسية وبدء قواته الزحف باتجاه موسكو.

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وعصر السبت، أعلنت سلطات منطقة ليبيتسك، أن مقاتلين من مجموعة فاغنر دخلوا هذه المنطقة الواقعة على بُعد حوالي 400 كيلومتر جنوب موسكو، لتؤكد بذلك تقدم هؤلاء المتمردين نحو العاصمة الروسية. وقال حاكم المنطقة إيغور أرتامونوف على تطبيق تلغرام إن عناصر فاغنر «يتحركون على أراضي منطقة ليبيتسك».

وفي أول تعليق له على الأحداث، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن تمرّد فاغنر دليل على ضعف روسيا وعدم الاستقرار السياسي فيها.

وقال زيلينسكي إنّ «ضعف روسيا واضح. ضعف واسع النطاق. وكلما أبقت روسيا قواتها ومرتزقتها على أرضنا، واجهت المزيد من الفوضى والألم والمشكلات لاحقا»، مؤكدا أن «أوكرانيا قادرة على حماية أوروبا من انتشار الشر والفوضى الروسيين».

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