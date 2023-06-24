موسكو تحذر الغرب من أي محاولة «لاستغلال الوضع» بعد تمرد فاغنر

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت موسكو، اليوم السبت، الغرب من أي محاولة «لاستغلال» التمرد المسلح الذي تنفذه مجموعة فاغنر لتحقيق أهدافه «المعادية لروسيا»، مؤكدة أن التمرد لن يمنعها من «تحقيق أهدافها» في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، «نحذر الدول الغربية من أي (محاولة) لاستغلال الوضع الداخلي في روسيا لتحقيق أهدافها المعادية لروسيا. مثل هكذا محاولات ستفشل»، مشددة في الوقت نفسه على أن «كل أهداف العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) ستتحقق»، بحسب «فرانس برس».

وتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بخطاب إلى الأمة محذرا من «التهديد القاتل» وخطر «حرب أهلية» اللذين يمثلهما قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد تمرده على القيادة الروسية.

الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة

من جهته، قال حاكم منطقة فورونيج الواقعة في جنوب روسيا، اليوم السبت، إن الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لمحاولة مجموعة فاغنر إطاحة القيادة العسكرية.

وأوضح الحاكم ألكسندر غوسيف في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي «في إطار عملية مكافحة الإرهاب في فورونيج تتخذ القوات الروسية الاستعدادات العملياتية والقتالية الضرورية». ولاحقا، أعلنت السلطات الروسية، السبت، أنها تحاول إخماد حريق كبير اندلع في مستودع للوقود في فورونيج.

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وفي أول تعليق له على الأحداث، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر دليل على ضعف روسيا وعدم الاستقرار السياسي فيها. وصرح في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي «ضعف روسيا واضح. ضعف واسع النطاق. وكلما أبقت روسيا قواتها ومرتزقتها على أرضنا، واجهت المزيد من الفوضى والألم والمشكلات لاحقا»، مؤكدا أن «أوكرانيا قادرة على حماية أوروبا من انتشار الشر والفوضى الروسيين».

فاغنر.. «طعنة في الظهر»

ووصف بوتين، الذي تحدث عند السابعة بتوقيت غرينتش، تمرد مجموعة فاغنر بأنه «طعنة في الظهر»، متهما بريغوجين بـ«خيانة» روسيا تلبية «لطموحات شخصية». وقال الرئيس الروسي «إنها طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا». وأضاف «ما نواجهه ليس إلا خيانة. خيانة سببها طموحات ومصالح شخصية» لبريغوجين مؤكدا أن المتمردين «سيعاقبون حتما».

وصرح بريغوجين السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أخطأ بشدة» باتهام مقاتليه «بالخيانة» مؤكدا أن قواته «لن تستسلم».

وأكد في تسجيل صوتي أنه «في ما يتعلق بخيانة الوطن أخطأ الرئيس بشدة. نحن وطنيون». وأضاف «لن يستسلم أحد بناء على طلب الرئيس أو الأجهزة الأمنية أو أي كان». وهذه المرة الأولى التي يهاجم فيها بريغوجين بوتين شخصيا.