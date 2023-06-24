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الكرملين: بوتين يعمل من الكرملين بعد تمرد مجموعة «فاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 02:32 مساء
الكرملين: بوتين يعمل من الكرملين بعد تمرد مجموعة «فاغنر»
مبنى الكرملين مقر الرئاسة الروسية. (أرشيفية، الإنترنت)
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أكد المتحدث باسم الكرملين السبت أن الرئيس فلاديمير بوتين ما زال يعمل من مكتبه في العاصمة الروسية على رغم التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة «فاغنر».

وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن «الرئيس يعمل من الكرملين»، وفق ما نقلت عنه وكالة «ريا نوفوستي»، وذلك ردا على سؤال بشأن معلومات تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن بوتين غادر موسكو بسبب التمرد.

قائد «فاغنر» يقول إن عدد مقاتليه «يبلغ 25 ألفاً» ويدعو الروس للانضمام إليهم
ودعا قائد مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية، ليل الجمعة، إلى انتفاضة على قيادة الجيش، بعدما اتهمها بقتل عدد «هائل» من عناصره عبر قصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا، وهو اتهام نفته موسكو، مؤكدة ملاحقة يفغيني بريغوجين بتهمة «الدعوة إلى تمرد مسلح».

وقال بريغوجين إلى إن عدد مجموعته شبه العسكرية الروسية يبلغ 25 ألف عنصر، داعياً الروس، ولا سيّما عناصر الجيش، للانضمام إلى صفوف مقاتليه، بعدما اتّهم قيادة الجيش بقصف معسكرات لمجموعته.

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وقال بريغوجين في رسالة صوتية: «هناك 25 ألفا منّا، وسوف نحدّد سبب انتشار الفوضى في البلاد. احتياطينا الإستراتيجي هو الجيش بأسره والبلد بأسره»، مبدياً ترحيبه بـ«كلّ من يريد الانضمام إلينا من أجل إنهاء الفوضى».

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