«رويترز»: مروحيات الجيش الروسي تطلق النار على قافلة «فاغنر» في ضواحي فورونيج

القاهرة - بوابة الوسط

قال شاهد عيان لوكالة «رويترز»، إن طائرات مروحية تابعة للجيش الروسي، فتحت النار على قافلة تابعة لشركة «فاغنر» العسكرية الخاصة على طريق M4 السريع، خارج مدينة فورونيج، السبت.

وأعلن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، صباح السبت، سيطرته على مقر قيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف، والذي يشكل مركزاً أساسياً للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها المطار.

بوتين يتوعد بإجراءات صارمة

وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشر على تليغرام، «إننا في المقر العام، إنها 7.30 صباحاً (4.30 بتوقيت غرينتش)»، مضيفاً أن «المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار» فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه.

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وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المجموعة العسكرية، بإجراءات صارمة، رداً على التمرد الذي بدأته قبل ساعات.