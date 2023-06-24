بريغوجين: بوتين أخطأ بشدة باتهامه مجموعة فاغنر بـالخيانة

القاهرة - بوابة الوسط

قال قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أخطأ بشدة» باتهامه مقاتليه بـ«الخيانة»، مؤكدا أن قواته «لن تستسلم».

وأكد بريغوجين في تسجيل صوتي، أنه «في ما يتعلق بخيانة الوطن، أخطأ الرئيس بشدة. نحن وطنيون»، مضيفا «لن يستسلم أحد بناء على طلب الرئيس أو الأجهزة الأمنية أو أي كان». وهذه المرة الأولى التي يهاجم فيها بريغوجين بوتين شخصيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

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في وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي تمرد مجموعة فاغنر، بأنه «طعنة في الظهر»، متّهما قائدها يفغيني بريغوجين بـ«خيانة» روسيا بدافع «طموحات شخصية».

وقال بوتين في خطاب للأمة «إنها طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا»، مضيفا «ما نواجهه ليس إلا خيانة.. خيانة سببها طموحات ومصالح شخصية» لبريغوجين، مؤكدا أن المتمردين «سيعاقبون حتما».