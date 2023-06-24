بوتين عن تمرد مجموعة فاغنر: لن نسمح بحدوث حرب أهلية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لن يسمح بحدوث «حرب أهلية» جديدة في روسيا وتعهّد اتخاذ إجراءات «حازمة» ضد «التهديد القاتل» الذي يمثّله التمرد المسلح لمجموعة فاغنر.

وقال بوتين في خطاب للأمة، مشيرا إلى الحرب الأهلية الروسية بعد الحرب العالمية الأولى «لن ندع هذا يحدث مجددا»، مضيفا «كل اضطراب داخلي هو تهديد قاتل لدولتنا وأمتنا.. هو ضربة لروسيا ولشعبنا.. وستكون إجراءاتنا لحماية الوطن من تهديد مماثل حازمة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

«طعنة في الظهر»

ووصف بوتين تمرد مجموعة فاغنر، بأنه «طعنة في الظهر»، متّهما قائدها يفغيني بريغوجين بـ«خيانة» روسيا بدافع «طموحات شخصية».

وقال بوتين «إنها طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا»، مضيفا «ما نواجهه ليس إلا خيانة.. خيانة سببها طموحات ومصالح شخصية» لبريغوجين، مؤكدا أن المتمردين «سيعاقبون حتما».