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فرض «نظام عملية لمكافحة الإرهاب» في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 08:38 صباحا
فرض «نظام عملية لمكافحة الإرهاب» في موسكو
مقر وزارة الدفاع الروسية في موسكو. (الإنترنت)
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أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية فرض «نظام عملية لمكافحة الإرهاب» في موسكو ومنطقتها في الوقت الذي تشهد فيه روسيا تمرّد مجموعة «فاغنر».

وأوضحت اللجنة، في بيان السبت، نقلته وكالات الأنباء الروسية: «من أجل منع هجمات محتملة، فرض هذا النظام أيضا في منطقة فورونيج الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، ويعزز هذا الإجراء صلاحيات الأجهزة الأمنية، ويسمح لها بالحد من الحركة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

في وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه بكلمة إلى الأمة «قريبا».

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