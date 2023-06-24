الكرملين: بوتين يتوجّه بكلمة إلى الأمة قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بكلمة إلى الأمة «قريبا» في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تمردا شنته مجموعة «فاغنر» المسلحة، وفق ما أعلن الكرملين السبت.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالات الأنباء الروسية: «سيتوجّه بوتين بكلمة إلى الأمة قريبا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- قائد «فاغنر» يؤكد أن قواته أسقطت مروحية عسكرية روسية

في وقت سابق من اليوم، أكد قائد مجموعة «فاغنر» الروسية، يفغيني بريغوجين، أنه دخل المقر العام لقيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف، الذي يشكّل مركزا أساسيا للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية، من ضمنها مطار.

وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشر على تلغرام: «إننا في المقر العام. إنها الساعة 7.30 صباحا» (4.30 ت غ)، مضيفا: «المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة، بما فيها المطار»، بينما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه، بحسب «فرانس برس».