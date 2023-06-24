أنشطة لـ«مكافحة الإرهاب» في موسكو.. ومعارض روسي يدعو إلى مساعدة قوات «فاغنر» ضد نظام بوتين

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس بلديّة موسكو سيرغي سوبيانين، صباح السبت، إنّ ثمّة «أنشطة لمكافحة الإرهاب جارية في المدينة»، عقب إعلان قائد مجموعة «فاغنر» تمردا على قيادة الجيش الروسي.

وكتب سوبيانين على تلغرام أنه في ضوء «المعلومات التي وصلتنا، ثمة أنشطة لمكافحة الإرهاب جارية في موسكو، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية»، وفق وكالة «فرانس برس».

بينما دعا المعارض ورجل الأعمال الروسي في المنفى ميخائيل خودوركوفسكي، اليوم السبت، الروس إلى دعم قائد مجموعة «فاغنر»، الذي تعهد بإسقاط القيادة العسكرية الروسية.

وكتب خودوركوفسكي على تلغرام: «نعم، حتى الشيطان يجب مساعدته إذا ما قرر مواجهة هذا النظام. هذه ليست سوى البداية».