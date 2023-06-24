البيت الأبيض: نراقب الوضع في روسيا والرئيس بايدن اطلع على ما يجري هناك

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم الرئاسة الأميركية، الجمعة، إن البيت الأبيض يراقب الوضع في روسيا إثر انتفاضة مجموعة «فاغنر» على قيادة الجيش الروسي، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن اطلع على ما يجري هناك.

وصرح الناطق باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، آدم هودج: «نحن نراقب الوضع، وسنتحدث مع حلفائنا وشركائنا بشأن هذه التطورات»، وفق وكالة «فرانس برس».

في وقت سابق، أعلن الكرملين، السبت، أن المدعي العام الروسي أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على تحقيق بشأن «تمرد مسلح» فُتِح إثر انقلاب مجموعة «فاغنر» على قيادة الجيش الروسي.

- الكرملين: المدعي العام الروسي أبلغ بوتين بفتح تحقيق حول محاولة تمرد مسلح

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالات أنباء روسية، إن المدعي العام إيغور كراسنوف أبلغ بوتين بـ«فتح تحقيق جنائي على صلة بمحاولة تنظيم تمرد مسلح»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتلقّى «تقارير متواصلة» حول تطوّر الوضع الروسي، مضيفا: «الأجهزة الخاصة، ووكالات إنفاذ القانون، أي وزارة الدفاع وجهاز الأمن ووزارة الداخلية والحرس الوطني، تُبلّغ الرئيس بشكل مستمرّ بالإجراءات المتّخذة لتنفيذ التعليمات التي أعطيت لها».