الكرملين: المدعي العام الروسي أبلغ بوتين بفتح تحقيق حول محاولة التمرد المسلح

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الكرملين، السبت، أن المدعي العام الروسي أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على تحقيق بشأن «التمرد المسلح» فُتِح إثر انقلاب مجموعة «فاغنر» على قيادة الجيش الروسي.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالات أنباء روسية، إن المدعي العام إيغور كراسنوف أبلغ بوتين بـ«فتح تحقيق جنائي على صلة بمحاولة تنظيم تمرد مسلح»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يتلقّى «تقارير متواصلة» حول تطوّر الوضع الروسي، مضيفا: «الأجهزة الخاصة، ووكالات إنفاذ القانون، أي وزارة الدفاع وجهاز الأمن ووزارة الداخلية والحرس الوطني، تُبلّغ الرئيس بشكل مستمر بالإجراءات المتّخذة لتنفيذ التعليمات التي أعطيت لها».