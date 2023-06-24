قائد «فاغنر» يقول إن قواته دخلت الأراضي الروسية ويتعهد المواصلة حتى النهاية

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد قائد مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين الذي أعلن الانتفاض على القيادة العسكرية الروسية، السبت أن «يذهب حتى النهاية» وأن «يدمّر كل ما يعترض طريقه»، مؤكدا أن قواته دخلت الأراضي الروسية.

وقال بريغوجين في رسالة صوتية على تلغرام «نحن نُواصِل وسنذهب حتى النهاية» وذلك بعد إعلانه أن قواته «اجتازت (...) حدود الدولة» الروسية بعدما كانت منتشرة في أوكرانيا. ويؤكد بريغوجين أن لديه 25 ألف مقاتل، وفق وكاالة «فرانس برس».

قائد «فاغن» يقول إن عدد مقاتليه «يبلغ 25 ألفاً» ويدعو الروس للانضمام إليهم

ودعا قائد مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية، اليوم الجمعة، إلى انتفاضة على قيادة الجيش بعدما اتهمها بقتل عدد «هائل» من عناصره في قصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا، وهو اتهام نفته موسكو مؤكدة ملاحقة يفغيني بريغوجين بتهمة «الدعوة إلى تمرد مسلح».

وقال بريغوجين إن عديد مجموعته شبه العسكرية الروسية يبلغ 25 ألف عنصر، داعياً الروس ولا سيّما عناصر الجيش للانضمام إلى صفوف مقاتليه بعدما اتّهم قيادة الجيش بقصف معسكرات لمجموعته.

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وقال بريغوجين في رسالة صوتية «هناك 25 ألف منّا وسوف نحدّد سبب انتشار الفوضى في البلاد ... احتياطنا الاستراتيجي هو الجيش بأسره والبلد بأسره»، مبدياً ترحيبه «بكلّ من يريد الانضمام إلينا» من أجل «إنهاء الفوضى».