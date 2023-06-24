  • Alwasat News
Atwasat

بعد تهديد قائد «فاغنر».. تعزيز الإجراءات الأمنية في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 01:28 صباحا
بعد تهديد قائد «فاغنر».. تعزيز الإجراءات الأمنية في موسكو
alwasat radio

أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» فجر السبت أنّ الإجراءات الأمنية تمّ تشديدها في موسكو في أعقاب دعوة قائد مجموعة «فاغنر» إلى تمرّد مسلّح ضدّ القيادة العسكرية.

ونقلت «تاس» عن مسؤول أمني لم تسمّه قوله إنه «تمّ تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو. المواقع الأكثر أهمية تخضع لإجراءات أمنية مشدّدة»، وكذلك «أجهزة الدولة ومنشآت النقل»، وفق وكالة «فرانس برس».

فاغنر تؤكد قصف مواقعها.. والجيش الروسي ينفي مسؤوليته
قائد فاغنر يلتزم «إيقاف» القيادة العسكرية الروسية: لسنا بصدد تنفيذ «انقلاب»
الكرملين يعلن أن بوتين «مطّلع» على مزاعم بريغوجين.. وفتح تحقيقا معه

قائد «فاغن» يقول إن عدد مقاتليه «يبلغ 25 ألفاً» ويدعو الروس للانضمام إليهم
ودعا قائد مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية، اليوم الجمعة، إلى انتفاضة على قيادة الجيش بعدما اتهمها بقتل عدد «هائل» من عناصره في قصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا، وهو اتهام نفته موسكو مؤكدة ملاحقة يفغيني بريغوجين بتهمة «الدعوة إلى تمرد مسلح».

وقال بريغوجين إن عديد مجموعته شبه العسكرية الروسية يبلغ 25 ألف عنصر، داعياً الروس ولا سيّما عناصر الجيش للانضمام إلى صفوف مقاتليه بعدما اتّهم قيادة الجيش بقصف معسكرات لمجموعته.

وقال بريغوجين في رسالة صوتية «هناك 25 ألف منّا وسوف نحدّد سبب انتشار الفوضى في البلاد ... احتياطنا الاستراتيجي هو الجيش بأسره والبلد بأسره»، مبدياً ترحيبه «بكلّ من يريد الانضمام إلينا» من أجل «إنهاء الفوضى».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تهديد قائد «فاغنر».. تعزيز الإجراءات الأمنية في موسكو

بعد تهديد قائد «فاغنر».. تعزيز الإجراءات الأمنية في موسكو
موسكو: القوات الأوكرانية «تستغل استفزاز» فاغنر لشن هجوم على باخموت

موسكو: القوات الأوكرانية «تستغل استفزاز» فاغنر لشن هجوم على باخموت
مفاجأة منتصف الليل في روسيا: «فاغنر» يدعو إلى «انتفاضة».. ورد سريع من الجيش الروسي

مفاجأة منتصف الليل في روسيا: «فاغنر» يدعو إلى «انتفاضة».. ورد سريع من الجيش ...
الشاعر الليبي هود الأماني ضيف ملتقى الجزائر للإبداع الأدبي والفني

الشاعر الليبي هود الأماني ضيف ملتقى الجزائر للإبداع الأدبي والفني
الدور السداسي للتتويج.. الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الأهلي بنغازي

الدور السداسي للتتويج.. الاتحاد يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة الأهلي ...
نيمار يعلن موقفه من تولي أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي

نيمار يعلن موقفه من تولي أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي
كاريكاتير خيري - عملية بحث وإنقاذ مكثفة لغواصة فقد التواصل معها

كاريكاتير خيري - عملية بحث وإنقاذ مكثفة لغواصة فقد التواصل معها
«أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ».. السعودية تستعد لموسم حج بأعداد مماثلة لما قبل «كوفيد»

«أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ».. السعودية تستعد لموسم حج بأعداد مماثلة لما قبل ...
طفل في الثانية يقتل والدته الحامل بالرصاص عن طريق الخطأ

طفل في الثانية يقتل والدته الحامل بالرصاص عن طريق الخطأ
عودة مهرجان كناوة وموسيقى العالم المغربي بعد توقف 3 سنوات

عودة مهرجان كناوة وموسيقى العالم المغربي بعد توقف 3 سنوات
4 تحديات تحاصر كرة القدم الليبية

4 تحديات تحاصر كرة القدم الليبية
في «قمة باريس».. «مستقبل البشرية» يمر عبر إصلاح آليات التمويل

في «قمة باريس».. «مستقبل البشرية» يمر عبر إصلاح آليات التمويل
الشركة المشغلة للغواصة المفقودة تعلن وفاة الركاب الخمسة

الشركة المشغلة للغواصة المفقودة تعلن وفاة الركاب الخمسة
ثقب في الجحيم

ثقب في الجحيم
شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة أفريقيا

شاهد «في التسعين»: من يخلف حمدي بطاو؟.. ومهلة «كاف» لإرسال الأندية المشاركة ...
كاريكاتير حليم - مخيم جنين يقاوم الاحتلال

كاريكاتير حليم - مخيم جنين يقاوم الاحتلال
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد التغطيات الخاصة لجولات الدور السداسي للتتويج بلقب «دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد التغطيات الخاصة لجولات الدور السداسي للتتويج بلقب ...
قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج بـ«دورينا»

قناة الوسط «Wtv» تعلن مواعيد الاستوديو التحليلي لمباريات الدور السداسي للتتويج ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكرملين يعلن أن بوتين «مطّلع» على مزاعم بريغوجين.. وفتح تحقيقا معه
الكرملين يعلن أن بوتين «مطّلع» على مزاعم بريغوجين.. وفتح تحقيقا ...
الأمم المتحدة: 40 مفقوداً في غرق قارب مهاجرين قبالة لامبيدوسا
الأمم المتحدة: 40 مفقوداً في غرق قارب مهاجرين قبالة لامبيدوسا
مفاجأة منتصف الليل في روسيا: «فاغنر» يدعو إلى «انتفاضة».. ورد سريع من الجيش الروسي
مفاجأة منتصف الليل في روسيا: «فاغنر» يدعو إلى «انتفاضة».. ورد ...
أول رد فعل أوكراني على الخلاف الناشئ بين «فاغنر» والقيادة الروسية
أول رد فعل أوكراني على الخلاف الناشئ بين «فاغنر» والقيادة الروسية
موسكو تطالب مقاتلي «فاغنر» باعتقال بريغوجين
موسكو تطالب مقاتلي «فاغنر» باعتقال بريغوجين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات إيطالية تتدخل
«قراصنة» يحاولون خطف سفينة شحن تركية في البحر المتوسط وقوات ......
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي ......
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في اليونان
توقيف تسعة مصريين يشتبه بأنهم مهربون بعد مأساة المهاجرين في ......
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا غينيا الجديدة
لتطويق الصين.. واشنطن تحصل على حق استخدام قواعد في بابوا ......
تحطم طائرة «غير مستجيبة» وسماع دوي انفجار صوتي في واشنطن
تحطم طائرة «غير مستجيبة» وسماع دوي انفجار صوتي في واشنطن...
المزيد
بعد تهديد قائد «فاغنر».. تعزيز الإجراءات الأمنية في موسكو
بعد تهديد قائد «فاغنر».. تعزيز الإجراءات الأمنية في موسكو...
موسكو: القوات الأوكرانية «تستغل استفزاز» فاغنر لشن هجوم على باخموت
موسكو: القوات الأوكرانية «تستغل استفزاز» فاغنر لشن هجوم على ......
جنرال روسي يدعو فاغنر إلى «التوقف قبل فوات الأوان»
جنرال روسي يدعو فاغنر إلى «التوقف قبل فوات الأوان»...
موسكو تطالب مقاتلي «فاغنر» باعتقال بريغوجين
موسكو تطالب مقاتلي «فاغنر» باعتقال بريغوجين...
أول رد فعل أوكراني على الخلاف الناشئ بين «فاغنر» والقيادة الروسية
أول رد فعل أوكراني على الخلاف الناشئ بين «فاغنر» والقيادة ......
المزيد