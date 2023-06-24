أول رد فعل أوكراني على الخلاف الناشئ بين «فاغنر» والقيادة الروسية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الأوكراني، ليل الجمعة، أنه «يراقب» الخلاف الناشئ بين «فاغنر» والقيادة العسكرية الروسية، بعدما اتهم قائد المجموعة شبه العسكرية الروسية الجيش بقتل عدد كبير من عناصره في قصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في تغريدة على تويتر «نحن نراقب» الوضع، في حين أعلن قائد الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو لودانوف أن فاغنر والجيش الروسي بدآ «يفترسان بعضهما البعض للحصول على السلطة والمال»، وفق وكالة فرانس برس.

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