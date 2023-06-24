أول رد فعل أوكراني على الخلاف الناشئ بين «فاغنر» والقيادة الروسية

أعلن الجيش الأوكراني، ليل الجمعة، أنه «يراقب» الخلاف الناشئ بين «فاغنر» والقيادة العسكرية الروسية، بعدما اتهم قائد المجموعة شبه العسكرية الروسية الجيش بقتل عدد كبير من عناصره في قصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في تغريدة على تويتر «نحن نراقب» الوضع، في حين أعلن قائد الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو لودانوف أن فاغنر والجيش الروسي بدآ «يفترسان بعضهما البعض للحصول على السلطة والمال»، وفق وكالة فرانس برس.
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قائد «فاغنر» دعا إلى انتفاضة
وودعت روسيا ليل الجمعة، على مفاجأة عسكرية من العيار الثقيل، حيث دعا قائد مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية، اليوم الجمعة، إلى انتفاضة على قيادة الجيش بعدما اتهمها بقتل عدد «هائل» من عناصره في قصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا، وهو اتهام نفته موسكو مؤكدة ملاحقة يفغيني بريغوجين بتهمة «الدعوة إلى تمرد مسلح».
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